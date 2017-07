Rauchwolken über Bischofswerda Süd Feuerwehren aus der Region proben am Mittwochabend den Ernstfall – die Rettung zweier Schulklassen aus einem brennenden Gebäude. Das sorgt für Aufsehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Großübung in Bischofswerda Süd: Hier wird die Rettung zweier Schulklassen geprobt. © Lausitznews Großübung in Bischofswerda Süd: Hier wird die Rettung zweier Schulklassen geprobt.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Schwarze Rauchwolken und Hilferufe drangen am Mittwochabend aus der ehemaligen Schule an der Dietrich--Bonhoeffer-Straße in Bischofswerda. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an – der Bischofswerdaer Feuerwehr und den fünf Ortswehren, den Kameraden aus Demitz-Thumitz sowie der Berufsfeuerwehr Bautzen. Das Szenario war – zum Glück – nur eine Übung. Die Feuerwehrleute proben in dem leer stehenden Schulgebäude den Ernstfall. Und das war in diesem Fall die Rettung zweier Schulklassen aus dem Haus. Die besondere Schwierigkeit: Unter den Kindern befanden sich auch drei Rollstuhlfahrer. Zahlreiche Anwohner verfolgten das Geschehen in der Bischofswerdaer Südvorstadt. (ck,szo)

zur Startseite