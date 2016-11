Rauchmelder rettet Ehepaar in Ebersdorf

Symbolbild. © Marko Förster

Ebersdorf. Ein Rauchmelder hat bei einem Küchenbrand in der Ebersdorfer Siedlung Neudörfel wohl Schlimmeres verhindert. Das meldete ein Polizeisprecher am Sonnabend. Demnach hatte in der Nacht auf Sonnabend, gegen 2.40 Uhr, der technische Defekt eines Toasters zu einem Feuer geführt.

Die Bewohner des Hauses, eine 79-jährige Frau und ihr 76-jähriger Mann, wurden vom Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Sie fanden die Küche bereits erheblich verqualmt vor. Dennoch begann der Ehemann, den entstehenden Brand zu löschen, während die Frau über den Notruf die Polizei verständigte.

Noch bevor die freiwillige Feuerwehr Ebersdorf am Ort des Geschehens eintraf, hatte der Mann den Brand erfolgreich bekämpft, schilderte die Polizei weiter. Die ebenfalls eingesetzten Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Löbau konnten den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen, da das Feuer vollständig gelöscht und keine weiteren Gefahren mehr zu erwarten waren.

Aufgrund des Qualms erlitten beide Bewohner eine Rauchgasvergiftung und wurden mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der durch den Ruß entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (szo)

