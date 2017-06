Rauchfahne über Copitz Kurz vor 18 Uhr muss die Feuerwehr in Pirna zu einem Großbrand ausrücken. Das Dach eines in Bau befindlichen Wohnhauses hatte Feuer gefangen.

Dicker Rauch steigt aus dem Rohbau an der Copitzer Karl-Büttner-Straße auf © Daniel Förster Dicker Rauch steigt aus dem Rohbau an der Copitzer Karl-Büttner-Straße auf

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von der Drehleiter aus. Die kam von der Heidenauer Verstärkung.

Der Rohbau ist Teil eines neuen Wohngebiets in Copitz.

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Feueralarm in Copitz! In dem derzeit auf der Anhöhe „Vogelwiese“ entstehenden und schon weit fortgeschrittenen Wohngebiet war am Mittwoch kurz vor 17.45 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Auf dem Dach eines dreigeschossigen Rohbaus an der Karl-Büttner-Straße standen Baumaterialien in Flammen, darunter Dämmungs- und Dachabdichtungsmaterial sowie Styropor, Paletten und Bitumenschweißbahnen. Das Feuer auf dem künftigen Mehrfamilienhaus wurde offenbar durch die Nachmittagshitze schnell entfacht. Die brennenden Stoffe, vor allem die Dachbahnen, sorgten für eine schnell weithin sichtbare Rauchsäule auf der Copitzer Anhöhe zum Burglehn. Rasch konnten sich die Flammen ausbreiten.

Anwohnern berichteten von einer Explosion. Die rührte von einer Propangasflasche her, bestätigte Feuerwehreinsatzleiter Peter Kammel. Die Feuerwehr hatte den Brand, der auf der Hälfte des Flachdachs auf einer Fläche von etwa zehn mal zehn Metern wütete, schnell gelöscht. Im ersten Angriff gelang das mit einer Drehleiter. Die musste allerdings aus Heidenau kommen, weil die Pirnaer nicht einsatzbereit war. Insgesamt eilten 49 Feuerwehrleute zum Unglücksort. Neben Kameraden der Feuerwehr Heidenau waren Kräfte von der Pirnaer Hauptwache sowie der Abteilungen Altstadt, Graupa, Liebethal und Copitz mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer war nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Absicherung war auch der Rettungsdienst herbeigeeilt. Löschwasser lief in die darunterliegenden Etagen des Rohbaus. Ob dadurch Schäden am Stahlbeton oder an der Statik des Gebäudes entstehen, war am Abend noch unklar.

Von dem Brand betroffen, ist das Haus „Fasan“ eines von vier Mehrfamilienhäusern mit Eigentumswohnungen, die die Pirnaer Bauwerke-Vogelwiese GmbH & Co. KG an der Karl-Büttner-Straße errichtet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Auf der Baustelle hatten Bauleute, darunter womöglich auch Dachdecker gearbeitet.

