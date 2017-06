Rauchen für 200 Euro In Tschechien steht das Rauchen in Gaststätten künftig unter Strafe. SZ war bei der letzten Zigarette dabei.

Alfred Weiss (rechts) und sein Kollege Petr Opl lassen sich die Zigarette im Hotel Posta in Decin (Tetschen) noch einmal richtig schmecken. © Petr Spanek

Am Stammtisch des Hotels Posta im nordtschechischen Decin (Tetschen) herrscht Einigkeit. „Wir wurden wieder einmal nicht gefragt“, bläst Alfred Weiss Dienstagvormittag hörbar den Rauch seiner Zigarette in die Luft. Es war eine seiner letzten in seinem Stammlokal. Seit Mittwoch muss er vor dem Lokal rauchen. In der chronisch verrauchten Gaststätte am Masaryk-Platz herrscht nun striktes Rauchverbot. So will es ein neues Gesetz, das am 31. Mai, dem Weltnichtrauchertag, in Kraft trat. Bisher galt Tschechien als liberale letzte Bastion des blauen Dunstes. In Zukunft erlebt das Land das andere Extrem. Denn das Verbot kennt fast keine Ausnahme. Weder gibt es abgetrennte Raucherräume und erst recht keine Sonderregel für Bars. Egal ob finsterste Spelunke oder Sterne-Restaurant, geraucht wird höchstens noch vor der Tür. Aber auch das kann das Rathaus verbieten. Einzig Nutzer von Elektrozigaretten dürfen noch qualmen.

Alfred Weiss trifft das Verbot hart. „Das war für mich der letzte Ort, wo ich rauchen und ein Bier trinken konnte“, sagt er. Ihm gegenüber zeigt Petr Opl die sarkastische Überschrift im Boulevard-Blatt „Blesk“: „Ohne Einschränkung rauchen Sie nur noch im Gefängnis.“ Für Opl ist klar, der Staat mischt sich mit dem Rauchverbot in Dinge ein, die ihn nichts angehen. „Das Verbot ist nur Gängelung. Ich frage mich, was kommt als Nächstes?“

Zustimmung erhalten die beiden von Nichtraucherin Dasa: „Ich sitze lieber bei den Rauchern, da ist es geselliger. Die hätten den Gastwirten die Entscheidung überlassen sollen.“ Sie meint damit, dass Wirte selbst ihre Gaststätte als rauchfrei oder Raucherlokal deklarieren können sollen. Jeder Gast könnte sich frei entscheiden, ob er sich den Rauch antun möchte, oder nicht, so Dasa.

Auf diese Weise hatte sich das Rauchverbot in Tschechien in den letzten Jahren schon von selbst durchgesetzt. Cafés oder Restaurants für Nichtraucher sind inzwischen in der Mehrheit und ständig eröffnen neue. Dass ein böhmisches Bier nicht zwingend Rauch braucht, zeigen die vielen neuen kleinen Brauereien, die in der Regel rauchfrei sind. „Für uns hat sich das Rauchverbot als Vorteil erwiesen. Die Gäste sind froh, dass die Kleidung nicht stinkt und genießen den rauchfreien Raum“, sagt Jan Srb, dessen Brauhaus Falkenstejn in Krasna Lipa (Schönlinde) seit seiner Eröffnung rauchfrei ist.

Tschechen rauchen viel

Trotzdem brandeten die Emotionen noch einmal auf, je näher das Rauchverbot rückte. Die meisten hatten sich mit der jetzigen „freiwilligen“ Regelung arrangiert. Und nachdem verschiedene Anläufe, ein Rauchverbot durchzusetzen, kläglich im Parlament scheiterten, hatte wohl keiner mehr daran geglaubt, dass es tatsächlich noch einmal zu einem Verbot kommt. Doch im Januar dann stimmte eine Mehrheit im Parlament überraschend doch für das Gesetz.

Entsprechend stark war der Widerstand in der Bevölkerung. Dort halten sich Umfragen zufolge Befürworter und Gegner die Waage, obwohl nur knapp ein Viertel der Tschechen raucht. Prominente Schauspieler, Politiker und Schriftsteller warben kürzlich für das Rauchen in Cafés und Gaststätten. Bei der ganzen Diskussion fällt allerdings unter den Stammtisch, dass das Verbot erstmals fast die gesamte Palette des öffentlichen Raums umfasst. So wird der Glimmstängel künftig auch aus Zoos, von Haltestellen, Bahnhöfen, Flughäfen, Spielplätzen und Sportplätzen verbannt. Eingeschlossen sind auch Kinos, Theater, Ausstellungsräume, Sporthallen, Diskotheken und Konzertsäle.

Dass Tschechien einiges aufzuholen hat, zeigen auch Zahlen des Gesundheitsministeriums. Demnach ist der Anteil der Raucher an der Bevölkerung relativ hoch im Vergleich zu anderen EU-Staaten. Außerdem werden nur noch in Slowenien, Belgien und Luxemburg jährlich mehr Zigaretten pro Kopf geraucht als in Tschechien, nämlich 2 100.

Trotzdem gibt es schon erste Versuche, das Verbot zu umgehen. Einige Dorfkneipen haben angekündigt, sich künftig in einen Klub umzuwandeln, um ungestört weiterrauchen zu können.

Für den Eigentümer des Hotels Posta in Decin, Radek Flachs, ist das keine Alternative. Anders als seine Stammgäste sieht er dem Rauchverbot positiv entgehen. „Vielleicht kommen danach ja mehr Gäste“, hofft er. Er hat auch kein Problem mit dem radikalen Verbot. „Ausnahmen bringen nichts, entweder ganz oder gar nicht“, ist sein Standpunkt. Auf jeden Fall wird er Kosten sparen. „Die Tischdecken und Tische werden länger halten“, zeigt er auf einige Brandlöcher. Stillschweigend die Stammgäste weiterrauchen lassen würde ihn übrigens teuer zu stehen kommen. Müssen renitente Raucher mit bis zu 200 Euro Strafe rechnen, trifft es Wirte ungleich härter. Denen droht bis zu 2 000 Euro Strafe. „Dann lasse ich doch lieber den Gastraum neu malern“, freut er sich.

Freude ist dagegen das Letzte, was Alfred Weiss und Petr Opl am Stammtisch jetzt haben. In Zukunft müssen sie nach Deutschland fahren, wenn sie Urlaub zumindest vom strikten Rauchverbot machen wollen. Einen letzten Funken Hoffnung haben sie aber noch. 20 Senatoren haben Verfassungsklage eingereicht, um das Gesetz zu kippen.

