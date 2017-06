Rauchbombe im Kofferraum gefunden

Unter Alkoholeinfluss gefahren Görlitz. Bei der Kontrolle eines VW Caddys am frühen Morgen des Mittwochs auf der Rauschwalder Straße durch eine Polizeistreife hat sich herausgestellt, dass der 47-jährige deutsche Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab, dass der Beschuldigte umgerechnet 1,98 Promille intus hatte. Daraufhin untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt, behielten seinen Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Sachverhalt befassen. (szo)

Clio-Fahrer steht unter Drogeneinfluss Görlitz. Polizisten haben am Mittwoch, gegen 2.30 Uhr, auf der Blockhausstraße einen 28-jährigen Clio-Fahrer angehalten und kontrolliert. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der polnische Autofahrer Crystal konsumiert hatte. Die Beamten untersagten dem Betroffenen die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht der Drogeneinnahme bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte auf den Mann zukommen. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen. (szo)

Polizei misst Geschwindigkeit Görlitz.Die Polizei hat am Dienstagnachmittag auf der Zittauer Straße die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Auf dem innerörtlichen Streckenabschnitt ist ein Tempo von höchstens 50 Stundenkilometern erlaubt. Während der einstündigen Messung sind insgesamt neun Fahrzeuge zu schnell gefahren. Die Streife stoppte die Betroffenen an Ort und Stelle und erklärte ihnen den Verstoß. Der zügigste unter ihnen war 21 Stundenkilometer zu schnell gefahren. Er wird sich auf 80 Euro Bußgeld sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei einstellen können. Die anderen acht Fahrer kamen mit einem Verwarngeld bis 35 Euro davon. (szo)

In Gaststätte eingedrungen Löbau. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte An der Kegelbahn in Löbau eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop sowie Bargeld. Den Stehlschadens schätzte der Eigentümer auf rund 900 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Pkw gegen Reh geprallt Bad Muskau. Ein 32-jähriger Mann war in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Opel auf der Bautzener Straße von Krauschwitz nach Bad Muskau unterwegs, als auf Höhe des Heidewegs plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Tier überlebte den Unfall nicht. (szo)





Ohne Führerschein unterwegs Görlitz. - Ein 25-jähriger Pole hat bei seiner Kontrolle durch die Bundespolizei am Dienstagmittag auf der Autobahn bei Kodersdorf keinen Führerschein vorlegen können. Auf Nachfrage erklärte der Audi-Fahrer, er habe seinen Führerschein zu Hause in Krakow (Krakau) vergessen. Allerdings konnten ihm die Beamten schnell nachweisen, dass das eine Lüge war. Erste Ermittlungen ergaben, dass die polnischen Behörden dem Mann gar keinen Führerschein ausgestellt hatten. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde angezeigt. Weil den kontrollierenden Bundespolizisten der Personalausweis des Schwarzfahrers obendrein merkwürdig vorkam, führten sie eine intensive Überprüfung des Dokumentes durch. Dabei stellten sie fest, dass das Lichtbild nicht hundertprozentig zu dem Ausweisinhaber passte. Später gab der Mann zu, dass es sich um den Ausweis seines Bruders handelte. Weshalb er diesen nutzte, wird derzeit ermittelt. Eine Anzeige wegen des Verdachts des Ausweismissbrauchs sowie die Sicherstellung des Corpus Delicti waren zunächst die unmittelbaren Folgen des undurchsichtigen Manövers. (szo)