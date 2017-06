Rauch ohne Feuer Die Feuerwehr hat mitten in der Nacht nach einem vermeintlichen Brand gesucht und die Ursache gefunden.

Es war der dritte Einsatz für die Döbelner Feuerwehr am Mittwoch. Gegen 22 Uhr war sie mit mehreren Fahrzeugen einschließlich Drehleiter wegen unklarer Rauchentwicklung zum Körnerplatz gerufen worden. Ein Autofahrer hatte den Rauch bemerkt und die Polizei verständigt. Vor Ort konnten die Feuerwehrleute vor allem um die Sporthalle der Körnerplatzschule Brandgeruch feststellen, aber nicht die Ursache ermitteln. Auch die Suche mit der Wärmebildkamera, unter anderem an der benachbarten Bahnlinie, brachte keinen Erfolg. Erst ziemlich spät verkündete Kay Müller: „Wir haben die Ursache. Es war eine Feuertonne in einem rückwärtigen Grundstück.“ Auf den Kosten für den Einsatz wird die Stadt sitzenbleiben. Es sei schwierig, im Nachhinein den Verursacher zu ermitteln, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller.

Grundsätzlich sei es nicht verboten, Kochfeuer im Garten anzuzünden. Dabei sollte – vor allem jetzt in der Trockenheit – der Brandschutz beachtet werden. „Der Rauch darf auch die Nachbarn nicht belästigen“, so Müller. Ein krasses Gegenbeispiel war ihm erst kürzlich untergekommen. Im Vorbeifahren hatte er am Sonntagnachmittag eine schwarze Rauchsäule auf einem Grundstück an der Zschepplitzer Straße entdeckt. „Der Grundstückeigentümer hat dort Gummi verbrannt.“ Müller rief die Feuerwehr. Der Verursacher muss den Einsatz bezahlen und bekommt wohl auch noch Ärger mit dem Landratsamt. (DA/jh)

