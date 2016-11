Rauch aus einem Keller Drei Feuerwehren mussten in der Nacht zum Montag nach Großröhrsdorf ausrücken. Dort hatte es in einem Wohnhaus gebrannt.

Feuerwehren rückten in der Nacht zum Montag auf die Masseneistraße in Großröhrsdorf auf. © Rico Löb

In der Nacht zum Montag kam es an der Masseneistraße in Großröhrsdorf zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache brach im Keller des Gebäudes ein Feuer aus – vermutlich an einer Wäschemangel. Es bildete sich starker Rauch. Als die Feuerwehr eintraf, drangen bereits dichte Rauchschwaden aus dem Keller. Die Wehren aus Großröhrsdorf, Kleinröhrsdorf und Pulsnitz rückten mit fünf Fahrzeugen und 30 Kameraden an und konnten den Brand schnell bekämpfen. Hauptaugenmerk lag für die Kameraden beim Belüften des verqualmten Hauses. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Bewohner wieder zurück in das Gebäude.

Dem ebenfalls angerückten Rettungsdienst wurde eine Bewohnerin vorgestellt, diese hatte sich jedoch nicht unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes aufgenommen. (szo)

