Raubzug in der Werkhalle Die Täter ließen jede Menge Kupferschrott mitgehen. Und das war noch nicht alles.

In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte in eine Werkhalle an der Friedrich-List-Straße ein und stahlen verschiedene Werkzeuge sowie rund 250 Kilogramm Kupferschrott. Die Polizei gibt den Schaden, der durch diesen Raubzug entstand, mit rund 5 000 Euro an. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Polizei sucht Unfall-Zeugen Großenhain. Im Verlauf des vergangenen Montags beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen blauen Ford Mondeo auf der Bobersbergstraße Höhe Naturerlebnisbad. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite des Ford in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen bzw. Personen, die Angaben zu den Schadensverursachern machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen. Leitplanke demoliert Großenhain. Ein unbekanntes Fahrzeug kam in den vergangenen Tagen auf der B 98 kurz nach dem Ortsausgang Wildenhain nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde die Leitplanke auf einer Länge von zwölf Metern beschädigt. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Schadensverursachern machen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 483 22 33.

