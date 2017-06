Raubversuch in Pirna

Pirna. Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr versuchten zwei Unbekannte, einer Frau (36) ihr Fahrrad zu rauben. Die 36-Jährige war mit dem Rad auf der Braudenstraße unterwegs, als sie auf die beiden Männer traf. Diese gingen die Frau unvermittelt an und versuchten ihr gewaltsam das Fahrrad zu entreißen. Aufgrund der vehementen Gegenwehr der Frau ließen die Täter von ihr ab und flüchteten. Die 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant versorgt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubes.

Zusammenstoß beim Einparken

Stolpen. Ein Unfall beim Einparken ereignete sich am Mittwochmittag in Stolpen. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr auf dem Markt in eine Parklücke. Beim Einfahren stieß er gegen einen parkenden VW Touran. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.