Raubüberfall in Weißwasser aufgeklärt

In den vergangenen Tagen haben in Kromlau Unbekannte zwei Trafo-Häuschen am Jämlitzer Weg mit Farbe besprüht. Es entstand nach Angaben einer Polizeisprecherin Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zu Donnerstag haben in Krauschwitz Unbekannte einen blauen Audi A 6 entwendet. Darüber informierte eine Polizeisprecherin. Der etwa neun Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR M 432 befand sich an der Marienstraße. Den Zeitwert des Pkw schätzte der Eigentümer auf rund 10000 Euro.

Gegen das Waffengesetz verstoßen

In drei Fällen fand die Bundespolizei am Mittwoch und Donnerstag illegale Waffen bei Fahrzeugkontrollen auf der Autobahn bei Ludwigsdorf. Fall Nummer eins ereignete sich am Mittwochnachmittag. Dabei ist in einer Ablage der Fahrertür eines polnischen VW Bora ein Reizstoffsprühgerät gefunden worden. Weil dem Gerät die notwendige Kennzeichnung fehlte, ist es sichergestellt worden. Die Ermittlungen gegen den 21-jährigen polnischen Fahrer des VW übernahm später der Zoll. Fall Nummer zwei wurde am Donnerstag, gegen 3.20 Uhr, aufgedeckt. Dabei führte ein 26-jähriger polnischer Mann, der in einem polnischen Mitsubishi Lancer angetroffen wurde, ein Butterflymesser mit. Das Messer wurde ebenfalls sichergestellt. Ein weiteres Reizstoffsprühgerät ist schließlich am Donnerstagvormittag aus dem Verkehr gezogen worden. Auch hier fehlte die erforderliche Produktkennzeichnung. Das Gerät war von einem 45-jährigen polnischen Kraftfahrer mitgeführt und in dessen Mercedes festgestellt worden, erklärte die Bundespolizei. (szo)