Raubüberfall in Wehlen

20-Jähriger beraubt Dorf Wehlen. In der Nacht zum Donnerstag hat sich in Dorf Wehlen ein Raubüberfall ereignet. Ein 20-Jähriger war im Jugendclub an der Schulstraße mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als gegen 1 Uhr drei Unbekannte die Räume betraten und ihn unvermittelt niederschlugen. In der Folge raubten sie rund 100 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Der junge Mann musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Audi gerät in Gegenverkehr Sebnitz. Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr war der Fahrer (38) eines Audi A3 auf der Hohnsteiner Straße im OT Hainersdorf unterwegs. In einer Kurve verlor der Mann offenbar die Kontrolle über den Wagen. Der Audi geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem VW Polo (Fahrerin 49) zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.