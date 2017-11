Raubüberfall auf der Fabrikstraße

Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Riesa. Bislang unbekannte Täter sind in der Dr.-Kurt-Fischer-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie gelangten zwischen vergangenem Donnerstag- und Freitagnachmittag durch das Aufbrechen eines Fensters in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Laut Polizei liegen derzeit noch keine Erkenntnisse zum Sach- beziehungsweise Stehlgutschaden vor.