Raubüberfall am Grünen Ring Zwei Männer überfallen eine Zittauerin. Von ihnen fehlt jede Spur.

Dort habe sie gelegen, erzählt Laura Preusger. Sie ist am Sonnabendabend überfallen worden. © Mario Heinke

Laura Preusger ist eine Frohnatur. Den fiesen Überfall am Sonnabendabend hat die kleine Frau inzwischen ganz gut weg gesteckt. „Gestern ging es mir allerdings richtig schlecht“, erinnert sich die 18-Jährige an das Wochenende.

Am Sonnabendabend gegen 18.30 Uhr zog die Innenstadtbewohnerin los, um sich einen Döner zu holen. Den ließ sie sich schmecken. Draußen war es dunkel und es schneite kräftig. „Ich wollte noch eine kleine Runde an der frischen Luft drehen“, erzählt die Auszubildende. Auf dem Nachhauseweg bog sie von der Frauenstraße zwischen ehemaligem „Grünen Ring“ und Schleifermännchen in Richtung Karl-Liebknecht-Ring ein, als sie hinter sich zwei Männer hörte. Die Männer unterhielten sich laut und lachten. Verstanden habe sie die Sprache nicht, erzählt die Zittauerin. Sie habe sich unwohl gefühlt, nicht umgedreht und ihre Schritte beschleunigt. Aber auch die Männer wurden schneller. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Auf ihrer Höhe angekommen, habe einer der Männer ihr ein Bein gestellt und einen kräftigen Stoß versetzt, erzählt Laura Preusger.

Sie fiel vorn über und landete im Schnee. Der Arm lag zunächst noch auf der Handtasche, bis einer der Männer ihr diese entriss. Dann flüchteten die Männer auf dem inneren Fußweg, der an der Krokuswiese entlangführt. Das war gegen 19.10 Uhr. „Ich war so erschrocken und bekam Angst“, erzählt die künftige Verkäuferin. In der Handtasche befanden sich Wohnungsschlüssel, Portemonnaie mit Personalausweis, Bank- und Krankenkassenkarte, 40 Euro Bargeld und eben alles, was Frauen so mit sich führen. „Es war meine schönste Handtasche“, so das Opfer.

Laura Preusger ärgert sich, dass sie die dunkel gekleideten Männer weder beschreiben kann, noch deren Sprache erkannte. „Polnisch oder Tschechisch hätte ich erkannt, ich arbeite bei Netto und kenne die Sprachen unserer Kunden“, so die Auszubildende im zweiten Lehrjahr.

Schockiert, ängstlich, aber unverletzt stand sie auf und ging nach Hause. Zuhause musste sie an der eigenen Wohnungstür klingeln und hatte Glück, denn ihre Mitbewohnerin war da. Noch am Abend gingen beide zum Polizeirevier am Haberkornplatz, um den Überfall zu melden. Die Polizisten suchten die Grünanlagen rund um den Tatort im Dunkeln ab. Ohne Ergebnis. In der Nacht zum Sonntag fühlten sich beide Frauen sehr unwohl, weil die Täter im Besitz der Wohnungsschlüssel und der Adresse waren.

Die Nacht verlief jedoch ruhig, erzählen die Frauen. Am Sonntag suchte das Opfer gemeinsam mit der Mitbewohnerin und einem Bekannten die Grünanlagen am Stadtring ab. Die Hoffnung, noch irgendetwas zu finden, blieb jedoch unerfüllt. Noch am Sonntag wurde das Schloss gewechselt und die Bankkarte gesperrt. Es bleibe aber noch viel Lauferei, bis sie wieder alle Dokumente habe, so Frau Preusger. Am Sonntag schilderte das Opfer den Überfall bei Facebook. Sie bat um Mithilfe und fragte ob jemand etwas beobachtet habe.

Der Vorfall erregte die Gemüter und sorgte für eine heftige Debatte im sozialen Netzwerk. „Mädels, ich appelliere an Euren Verstand, geht abends nicht mehr alleine durch die Nacht“, schrieb eine Nutzerin, deren Rat in abgewandelter Form noch mehrfach auftauchte, bevor die Diskussion in bekannte Rituale abglitt. So glauben einige Internetnutzer, die Schuldigen seien unter den Asylbewerbern zu finden. Das rief erwartungsgemäß die Nutzer auf den Plan, die derartige Vorverurteilungen ablehnen und ihrerseits die Verfasser der Beschuldigungen wortreich angriffen. Im Endeffekt ging es in den Wortmeldungen gar nicht mehr um den Handtaschendiebstahl oder das Opfer, sondern um Merkels Flüchtlingspolitik. Einen konkreten Hinweis, der zur Aufklärung beitragen könnte, brachte der Aufruf in den sozialen Netzwerken jedoch nicht, sagt die Zittauerin.

Die Ermittlungen des Kriminaldienstes halten an, erklärte Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage der SZ.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 03583 620 im Polizeirevier Zittau oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

zur Startseite