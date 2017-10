Raubüberfall Am Birkenwäldchen Zwei Männer zerren am frühen Morgen einen Radfahrer in ein Gebüsch – und fordern in gebrochenem Deutsch Handy und Bargeld.

Die beiden Gebäude Am Birkenwäldchen bieten Platz für 130 Asylbewerber. Unmittelbar daneben hat sich der Überfall ereignet. © Sebastian Schultz

Mitten in Riesa hat sich am Donnerstagmorgen ein Raubüberfall ereignet. Gegen 6.20 Uhr war ein 22-Jähriger aus Richtung Zeithain über die Elbbrücke gekommen und unmittelbar danach auf der Straße Am Birkenwäldchen unterwegs. In der Kurve nach der Fußgängerbrücke – direkt neben der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber – trat plötzlich ein Mann aus einem Gebüsch auf den Radweg. Mit einem erhobenen Ast stand er mitten auf dem Weg, sodass er 22-Jährige anhalten musste. Laut Polizei trat dann ein zweiter Unbekannter hinzu.

Das Duo zog den Radfahrer ins Gebüsch und forderte in gebrochenem Deutsch sein Handy und Bargeld. Die beiden Täter warfen den 22-Jährigen zu Boden und durchsuchten seine Taschen. Währenddessen rief der Überfallene um Hilfe. Als sich zwei Jugendliche näherten, ergriffen die Unbekannten die Flucht in Richtung B 169.

Der 22-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Erbeutet hatten die Täter jedoch offenbar nichts. Die Angreifer waren beide etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Sie wurden mit dunklerer Hautfarbe beschrieben. Sie unterhielten sich untereinander „nicht in deutscher Sprache“, wie die Polizei mitteilt. Einer von ihnen trug ein helles Oberteil sowie ein rotes Basecap. Er hat dunkle Haare. Sein Komplize hat ebenfalls dunkle, mittellange lockige Haare. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Raubs. Nun werden dringend die beiden Jugendlichen als Zeugen gesucht, die dem Radfahrer zu Hilfe gekommen waren – sie hatten nach dem Vorfall ihren Zug erreichen müssen. (SZ)

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder zur weiteren Fluchtrichtung der Täter machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Riesa oder telefonisch unter 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

