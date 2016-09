Raub mit schlagenden Argumenten Ein 17 Jähriger wurde in Görlitz-Rauschwalde am Dienstag gegen 21.30 Uhr mit Schlägen überzeugt, sein Handy herauszugeben.

© ZB

Görlitz. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in Görlitz-Rauschwalde, wo sich Clara-Zetkin-Straße und Reichenbacher Straße schneiden. Hier saß ein 17-Jähriger an der Bushaltestelle, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Sie verlangten sein Handy und Zigaretten. Als er sich weigerte wurde er von einem der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und das Mobiltelefon wechselte den Besitzer. Der Jugendliche erlitt bei dem Raub leichte Verletzungen und der Schaden beträgt circa 330 Euro. (szo)

