Ratte gefunden Eine Leisnigerin entdeckt das Tier auf dem Weg ins Waschhaus und bringt es ins Tierheim. Wer hat Interesse?

Für diese Farbratte suchen die Leisniger Tierschützer Anschluss. © André Braun

Leisnig. Obwohl das Tierheim am Eichberg für solche Schützlinge gar nicht ausgelegt ist, hat Leiterin Rosi Pfumfel am Donnerstag eine schwarz-weiße Farbratte aufgenommen. Eine Frau vom Siedlerweg in Fischendorf hat das Tier auf dem Weg in ihr Waschhaus entdeckt, gefangen und ins Tierheim gebracht.

„Wahrscheinlich handelt es sich um ein Jungtier, das ausgesetzt worden ist“, vermutet Rosi Pfumfel. Farbratten seien zahm und hätten bei der derzeitigen Witterung draußen keine Überlebenschance. Die Tiere würden drinnen oft in Terrarien gehalten und seien keine Einzelgänger.

Daher sucht das Tierheim jemanden, der die Ratte in sein Rudel aufnimmt. Wer helfen kann, erreicht die Leisniger Tierschützer im Moment unter der Notrufnummer 0152 38493056. (DA/sig)

