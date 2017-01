Ratsunterlagen werden nicht geheim gehalten

Radebeul. Die Vorlagen des Radebeuler Stadtrats und der Ausschüsse werden auch weiterhin schon vor den Sitzungen veröffentlicht. Das hat Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) im letzten Stadtrat bekräftigt. Damit handelt er anders als sein Amtskollege in Meißen. Olaf Raschke (parteilos) hatte entscheiden, dass in Meißen die Unterlagen der Öffentlichkeit nicht mehr vorab im Internet zugänglich gemacht werden und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Der Radebeuler Stadtrat habe eine andere Geschäftsordnung als der Meißner, erklärte Wendsche. Im sogenannten Ratsinformationssystem werden die Unterlagen mit der Einladung zur kommenden Sitzung im Internet veröffentlicht. „Die Verwaltung gedenkt nicht, daran etwas zu ändern“, so Wendsche. Auch in Zukunft solle sich die breite Öffentlichkeit über das Onlinesystem informieren können. Die Stadträte können die Unterlagen damit auch an Dritte weitergeben. Für die Radebeuler Geschäftsordnung gebe es bisher kein Grundsatzurteil, sagte Wendsche. Denn bis jetzt hat niemand dagegen geklagt. (SZ/nis)

zur Startseite