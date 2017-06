Ratssaal für politische Diskussionen öffnen Das Verbot eines Podiumsgesprächs zum Literaturfest soll nach Ansicht von Stadträten nicht das letzte Wort sein.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Es werde dringend Zeit, die Benutzungsrichtlinie für den Meißner Ratssaal anzupassen und diese ganz konkret formuliert für politische Diskussionen zu öffnen. Das hat jetzt der Meißner SPD-Stadtrat Matthias Rost gefordert. Er sei gespannt, wie sich dazu die einzelnen Stadträte und Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) positionierten.

Den Anlass für Rosts Vorstoß lieferte die Lesung aus dem polarisierenden Buch „Unter Sachsen“ zum Literaturfest am Donnerstagabend. Eine im Anschluss geplante Podiumsdiskussion mit recht einseitiger Besetzung war mit Verweis auf die Nutzungsbedingungen untersagt worden.

Bereits am Donnerstagabend selbst sorgte dies für erste heftige Reaktionen. Meißens Linken-Stadtrat Andreas Graff – einer der wenigen überhaupt anwesenden Stadträte – kündigte an, die Sache nicht auf sich beruhen lassen zu wollen. Er wolle klären, wie es zu diesem für die Außendarstellung Meißens höchst fatalen Akt kommen konnte.

Nach Angaben von SPD-Stadtrat Rost steht in den Nutzungsbedingungen für den Saal nichts von Verboten politischer Veranstaltungen. Selbst das Verwaltungsgericht Dresden habe in seiner Entscheidung vermerkt, dass die gelebte Verwaltungspraxis ein Indiz für die Nutzung ist. Die Stadt könne auf jeden Fall diese Nutzung zulassen.

Kreisrat Martin Oehmichen von den Bündnisgrünen verwies ebenfalls bereits am Donnerstag darauf, dass die strikten Regeln für viele sächsischen Rathäuser vor dem Hintergrund des starken Auftretens der NPD in der Vergangenheit zu sehen seien. Um Veranstaltungen der Rechtsextremisten in den Räumen zu verhindern, hätten solche allgemeinen Vorgaben gemacht werden müssen.

Sollten in Meißen dezidiert politische Veranstaltungen mit Parteien als Anmeldern zugelassen werden, würde dies auch für die AfD gelten. SZ-Informationen zufolge zeigte der Kreisverband bereits Interesse. Eine entsprechende Anfrage sei jedoch von der Verwaltung negativ beschieden worden.

zur Startseite