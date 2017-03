Ratskellerküche zieht in neuen Anbau Ein Großteil der Geräte steht schon in den neuen Räumen. Auch in der Gasstube gibt es Veränderungen.

Erik Erichson von der Firma Omega Sorg bereitet ein Rohrstück für den Einbau vor. © Dietmar Thomas

Kathrin Kreyser, die Betreiberin des Ratskellers in Waldheim, lässt ihren Blick durch die Küche schweifen. Obwohl alles noch sehr unfertig aussieht, ist sie zufrieden. „Schön“, ist ihr Kommentar zu dem, was sie sieht.

Seit Montag hat der Ratskeller geschlossen. Grund ist der Umzug der Küche aus dem Keller in den neuen Anbau. „Wir haben die vorhandenen Küchenteile komplett in die Räume umgesetzt“, sagt Gunter Reißig. Er ist Planer bei der Firma Omega Sorg, die für den Einbau der Küche zuständig ist. Nach dem Hochwasser 2013 waren die Küchengeräte so ausgewählt worden, dass sie sowohl in den Keller als auch in die neuen Räume passen. Deshalb war der Kücheneinrichter auch von Anfang an in die Umbau- und Erweiterungspläne einbezogen. Dennoch ist Gunter Reißig erstaunt darüber, dass der Umzug reibungslos vonstatten gegangen ist. „Die Anordnung der Küchenteile hat sich geändert, doch das hat keine Probleme bereitet“, sagt Reißig. Noch haben die Monteure einiges zu tun. So sind die Geräte anzuschließen sowie Leitungen für die Ab- und Zuluft zu verlegen. Doch Gunter Reißig ist sicher, dass er und seine Kollegen den Zeitplan einhalten werden. „Wir wollen bis spätestens Mittwoch fertig“, so Reißig.

Der Umbau der Küche gehört noch zur Beseitigung der Hochwasserschäden der Stadt Waldheim. Deshalb ist deren Anteil an den Gesamtkosten von 400 000 Euro auch gering. Die Finanzierung der Arbeiten erfolgt anteilig aus der Versicherung und dem Fonds zur Beseitigung von Hochwasserschäden des Freistaates Sachsen.

Mit dem Anbau und dem Umzug der Küche sollen Wasserschäden künftig vermieden werden. Gleichzeitig verbessern sich die Arbeitsbedingungen. Darüber freut sich Kathrin Kreyser besonders. „Die Wege werden deutlich kürzer“, sagt sie. Den Umzug der Küche nutzt die Ratskeller-Chefin, um auch den Gastraum umgestalten zu lassen. Dafür investiert sie einen fünfstelligen Betrag. Der Fußboden wird gereinigt und mit einer Lackschicht versehen, die Wände werden gestrichen und eine Lounge-Ecke eingerichtet. „Ich bin froh, dass für die Arbeiten meist einheimische Firmen zur Verfügung stehen“, sagt Kathrin Kreyser. Am Freitag soll der Ratskeller wieder geöffnet sein. (DA/rt)

zur Startseite