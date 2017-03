Ratskeller öffnet im November Zunächst gibt es dort nur Veranstaltungen mit Catering. Der Traum vom Restaurant ist aber nicht ausgeträumt.

Gibt dem Gewölbelokal eine neue Chance: Projektleiter Kay Ullmann will den Ratskeller schrittweise neu etablieren. © Sven Ellger

Schritt für Schritt. Nur so kann der Ratskeller wiederbelebt werden, ist Kay Ullmann überzeugt. Der Projektleiter aus dem Hochbauamt ist für die Sanierung des kompletten Rathauses zuständig. Für das einstige Restaurant sieht er eine Zukunft vorerst nur als Veranstaltungsraum. „Dann kommt erst mal wieder Leben in die Bude“, sagt er. Denn eine Ausschreibung zur gastronomischen Nutzung im Jahr 2012 blieb erfolglos. Den meisten Interessenten war die Restaurantfläche von über 1 000 Quadratmetern wohl zu groß angesichts der harten Konkurrenz in der Innenstadt.

Doch es wäre viel zu schade, die schönen Gewölberäume ungenutzt zu lassen, sagt der Projektleiter. Deshalb findet dieses Jahr schon mal seine Abteilungsweihnachtsfeier dort statt. Die Kollegen können sich dort von witzigen Sprüchen an den Säulen inspirieren lassen. „Wahre Worte sind nicht immer schön, schöne Worte nicht immer wahr“, heißt es zum Beispiel. Doch bevor sich Gäste im Ratskeller zu einem Meeting zusammenfinden oder sich zuprosten können, muss noch einiges getan werden. „Hier unten ist der Brandschutz das bestimmende Thema. Künftig dürfen nur noch 400 Personen in die Räume. Die können im Brandfall rechtzeitig evakuiert werden“, sagt Ullmann. Bauarbeiter haben außerdem die acht historischen Lüftungsöffnungen wieder freigelegt. Über sie kann der Rauch abziehen. Neben den beiden Eingängen steht bald auch ein Fluchttunnel als weiterer Rettungsweg bereit.

Das große Holz-Glas-Element, das früher kleinen und großen Gastraum voneinander getrennt hat, ist jetzt wie andere Einbauten, die im Falle eines Feuers stören, verschwunden. Doch die Arbeiter haben noch ordentlich zu tun, um die Holzverkleidungen in den zwölf Nischen des Ratskellers wieder zu ergänzen. Hinter ihnen versteckt sich jetzt die Lüftungsanlage. Sie ist wie die Elektrik und Datenleitung komplett erneuert worden.

Den Traum, dass der Ratskeller wieder eine gut florierende Gaststätte wird, hat Kay Ullmann längst nicht ausgeträumt. „Das ist unser Ziel. Dafür bereiten wir bei der Sanierung auch schon alles vor.“ Er zeigt auf große Bereiche hinter den Gasträumen. In ihnen ist der Standplatz für den Fettabscheider einer Gastroküche schon eingebaut, auch für Sozialbereiche ist genügend Platz. „Nur das Karpfenbecken, in dem früher lebende Fische schwammen, die zum Verzehr bestimmt waren, haben wir entfernt“, sagt Ullmann lachend. Inzwischen gäbe es andere Lagermöglichkeiten. Wie das Restaurant ausgestattet sein wird, wird ein künftiger Betreiber entscheiden.

Allerdings müssen Dresdner und Gäste noch reichlich Geduld aufbringen, bis der Ratskeller wieder öffnen könnte. „Wir arbeiten gerade an der Entwurfsplanung für die weitere Rathaus-Sanierung. Läuft alles perfekt, könnte sie Ende des Jahres vom Stadtrat bestätigt werden“, sagt Ullmann. Dann könnte Anfang 2019 Baubeginn sein. Ende 2024, so hofft er, wäre das Rathaus dann saniert. „Und vorher hat es für einen Gastronomen auch wenig Sinn, hier unten zu öffnen. Die Arbeiten sind lärm- und staubintensiv.“

Rund 850 000 Euro sind bisher in die Sanierung des Ratskellers geflossen. Das Gewölbelokal steht bereits seit dem Hochwasser 2002 leer. Die Schäden waren damals verheerend. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, schon 2004 war er mit Geld aus dem Hochwasserhilfefonds aufwendig saniert worden.

Bereits seit 1910 wurden Gäste im Ratskeller bewirtet, der damals noch „Ratsweinkeller“ hieß. Bis zu 700 Besucher fanden hier Platz. Damals war es offenbar kein Problem, so viele Gäste anzulocken. Auch zu DDR-Zeiten, als am 1. März 1966 die HO-Gaststätte „Ratskeller“ im Rathaus öffnete, war noch jeder der 380 Plätze besetzt.

Doch nach der politischen Wende ging es nicht mehr so gut weiter. Zunächst kamen noch ausreichend Besucher. Doch dann lief das Geschäft immer schleppender, der Betreiber musste Insolvenz anmelden. Die Stadt blieb 2003 auf 250 000 Euro an offenen Mietforderungen sitzen. Und auch danach lief es nicht besser. Es fand sich kein neuer Betreiber.

2017 soll ein Neuanfang für den Ratskeller sein. Kay Ullmann hofft auf viele Neugierige, die das Gewölbe für ihre Veranstaltungen nutzen wollen. „Dann ist der Ratskeller wieder in aller Munde. Der Schritt zum Restaurant könnte mit einem ausgewogenen Konzept und Mut beim Gastronomen klappen“, sagt der Projektleiter.

