Rathen baut Schranke Mit der Sperre sollen Autofahrer aus Niederrathen ferngehalten werden. Der Gemeinderat gönnt sich selbst auch etwas Technik.

Bürgermeister Thomas Richter und der Gemeinderat sehen den Verkehr in Niederrathen kritisch. Nun wird gehandelt. © Daniel Förster

Weil immer wieder ortsfremde Autofahrer die Verkehrsschilder in Kurort Rathen ignorieren, soll nun an der Straße am Grünbach eine Schranke aufgestellt werden. Verbotenerweise fahren sie in Niederrathen nämlich trotzdem bis an die Elbe heran. „Dort stellen sie dann fest, dass sie nicht weiter kommen und auch nicht parken können“, sagt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Weil diese Autos in der Hochsaison dann auch noch zwischen den Fußgängern fahren und die Gemeinde das nicht ständig kontrollieren kann, will sie das künftig rigoroser unterbinden. Etwa in Höhe der jetzigen Schikane soll die Schranke nächstes Jahr errichtet werden, die dann nur Befugte passieren können.

Das hat der Gemeinderat mit dem Beschluss zum Haushaltsplan des Kurortes festgelegt. In diesem sind weitere Investitionsmaßnahmen für 2017 aufgelistet. Unter anderem soll an der Straße zum Grünbach auch eine sogenannte Straßenüberhöhung gebaut werden. Die soll zur weiteren Verkehrsberuhigung beitragen. Weiterhin werden nächstes Jahr fünf neue Sitzbänke angeschafft – die Standorte sind noch nicht festgelegt, und wird der zweite Bauabschnitt des Stützmauerbaus am Wehlener Weg in Angriff genommen. Das betrifft einen etwa 40 Meter langen Teil der Mauer. Eine neue Feuerlöschtrockenleitung soll gebaut und eine Schmutzwasserpumpe gekauft werden, die mit Benzin betrieben werden kann.

Mit den zusätzlichen Fördermitteln aus dem Investitionskraftstärkungsgesetz soll die Straßenbeleuchtung abschnittsweise auf energiesparende LEDs umgestellt und das Bachbett am Grünbach instand gesetzt werden. Zu Letzterem hat der Gemeinderat jüngst Planungsleistungen an eine Firma vergeben. Auch die Gemeinderäte gönnen sich etwas. Für jeden einzelnen soll ein eigener Tablet-Computer angeschafft werden, mit dem sämtliche Beschlussvorlagen heruntergeladen und abgerufen werden können. Das soll zum einen die Arbeit erleichtern und beschleunigen. Zum anderen wird erwartet, dass damit erheblich an Papier gespart wird. (SZ/gk)

