Rathausuhr tickt wieder richtig Ein mechanisches Problem sorgte in letzter Zeit für Ausfälle und ist fürs Erste behoben. Eine Wartung soll trotzdem folgen.

Die Rathausuhr in Görlitz. © Christian Suhrbier

Die kalten Temperaturen in den vergangenen Wochen haben anscheinend zum Ausfall des Stundenschlages der Uhr am Görlitzer Rathaus geführt. „Es handelte sich tatsächlich um ein mechanisches Problem, welches zumindest durch die Kälte begünstigt wurde“, sagt Sylvia Otto von der Stadtverwaltung auf SZ-Nachfrage. Jedoch wurden die Mängel nun behoben.

Trotzdem muss die historische Uhr nochmal unter die Lupe genommen werden. Eine konkrete Beurteilung kann aber nur durch eine Fachfirma erfolgen. „Bis dahin kann ein wiederholter Ausfall nicht ausgeschlossen werden“, so Sylvia Otto.

Probleme mit der Uhr gab es in der Vergangenheit immer wieder mal, dennoch können diese Ausfälle, laut der Stadt, als geringfügig eingeschätzt werden. Momentan bemüht sich das Rathaus, einen Termin für eine vorzeitige Wartung zu bekommen. In den nächsten Tagen will man zudem vermehrt Kontrollen an der Uhr durchführen. Trotzdem ist die Stadtverwaltung auch weiterhin für Hinweise von Passanten dankbar, die Unregelmäßigkeiten bei der Uhr beobachten.

