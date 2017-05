Rathaussanierung wird deutlich teurer Die Bauarbeiten am Rathaus Possendorf kosten 200 000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Zum Teil ist das Wetter Schuld.

Die Gerüste am Rathaus Possendorf sollen bald fallen. © Karl-Ludwig Oberthür

Die gute Nachricht zuerst: Die letzten Gerüste am Rathaus Possendorf werden in den kommenden Tagen fallen. Nach rund einem Jahr Bauzeit ist die Sanierung des Daches und der Fassade damit abgeschlossen. Die schlechte Nachricht verkündete der Bannewitzer Bauamtschef Markus Kirchner am Dienstagabend im Gemeinderat: Die Arbeiten werden um rund 200 000 Euro teurer als ursprünglich geplant. Statt 470 000 Euro sind nun 670 000 Euro fällig.

Der Verwaltungssitz, der von 1904 bis 1907 als Schulgebäude errichtet wurde, bekommt dafür neben der neuen Fassade und dem neuen Dach auch einige neue Fenster. Bei den Sanierungsarbeiten erhielt das Gebäude außerdem sein Türmchen auf dem Dach zurück. Alte Fotos vom Anfang des 20. Jahrhunderts zeigen es deutlich. Früher war dort die Schulglocke untergebracht. Bei der letzten Dachsanierung in den 1950er-Jahren wurde das Türmchen jedoch abgebaut. Wenn im Juni die letzten Gerüste fallen, strahlt das Haus in altem Glanz.

Dass die Sanierung nun wesentlich teurer wird als zunächst geplant, hat mehrere Gründe, wie Kirchner im Gemeinderat erläuterte. Erstens mussten die Bauarbeiten wegen des relativ heftigen Winters im Januar und Februar komplett unterbrochen werden. Dadurch mussten das eigens errichtete Wetterschutzdach und das Fassadengerüst länger stehen bleiben, was wiederum mehr Geld kostete. Zweitens mussten die Dachdecker erheblich umplanen. Das Sandsteingesims war in schlechterem Zustand als gedacht und Fenster konnten entgegen den ursprünglichen Plänen nicht wiederverwendet werden. Drittens war der Dachstuhl so marode, dass die gesamte Fußschwelle – das sind die Balken, die den Dachstuhl unten zusammenhalten – fast komplett ausgetauscht werden musste. Das Ausmaß der Schäden am Dachstuhl habe sich erst während der Bauarbeiten gezeigt, so Kirchner und verwies auf umfangreiche Voruntersuchungen. Viertens kamen Auflagen der Naturschutzbehörde hinzu. So musste die Gemeinde an der Fassade Nistplätze für Mauersegler und Fledermäuse anbringen.

Die Gemeinderäte gaben das Geld für die Mehrausgaben mit einstimmiger Mehrheit frei. Weil schon absehbar gewesen war, dass die Sanierung wohl teurer wird, hatte die Gemeinde im aktuellen Haushalt bereits mehr Geld für die Bauarbeiten eingestellt. Deswegen ging es am Dienstagabend nur noch um eine zusätzliche Summe von 65 000 Euro.

Das Geld wird vom Umbau der Grund- und Oberschule Bannewitz abgezweigt. Im Haushalt des Jahres 2017 sind dafür Kosten von 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Gemeindeverwaltung geht aber davon aus, dass nur 1,3 Millionen Euro in diesem Zeitraum gebraucht werden. Von dem Differenzbetrag können nun die Mehrkosten am Rathaus Possendorf bezahlt werden. Langfristig könnte das Geld aber beim Umbau der Grund- und Oberschule fehlen.

Für das Rathaus Possendorf gibt es unterdessen weitere Pläne. Die Kellerräume sollen saniert und vor allem trockengelegt werden. Dann könnte hier das kommunale Archiv einziehen. Wann die rund 250 000 Euro teuren Arbeiten beginnen, ist aber noch offen.

