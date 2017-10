Rathauspolizei kassiert Radfahrer ab

Der Artikel spricht m.M.n. die drei Hauptsünden von gewissen Radfahrern an. Das sind Beleuchtung, Rotlichtverstöße und unangepasste Fahrweise in Fußgängerzonen. Es bringt nichts, die Bußgelder zu erhöhen, wenn kaum Kontrollen stattfinden. 145 bis 243 Verstöße wegen Beleuchtung im Jahr bzw. 10 Monaten sind 0,4 bzw. 0,8 am Tag in ganz Dresden. Und zu Raserei in Fußgängerzonen noch nicht mal eine Aussage. Ich kann mich nicht erinnern jemals Kontrollen gesehen zu haben. Zur Licht am Fahrrad und Ampeln muss man nichts weiter sagen. Zum Fahren in Fußgängerzonen (wenn erlaubt) sei gesagt, dass aus meiner Sicht als Fußgänger bereits eine offensive Fahrweise illegal sein müsste, wenn das Fahrrad selbst bei moderater Geschwindigkeit auf mich zu hält und in einem geringem Abstand mich passiert. Das unangenehme Gefühl, übersehen zu werden, ist störend, selbst wenn nichts passiert. Von dieser Fahrweise gegenüber Kleinkindern oder Menschentrauben oder bei Annäherung von hinten ganz zu schweigen.