Rathausmitarbeiterin als Volksverräterin beschimpft Ein Rentner beleidigt die Leiterin des Ordnungsamtes, wird zu einer Geldstrafe verurteilt – und geht nun dagegen vor.

Er verstehe gar nicht, warum er schon wieder vor Gericht erscheinen müsse, wundert sich der Angeklagte. Angesichts dessen, dass am Tag der Deutschen Einheit so viele Menschen ungestraft Politiker beschimpfen und beleidigen konnten, sei es ihm unbegreiflich, dass die Anschuldigungen gegen ihn aufrechterhalten werden.

Der 74-jährige Deutsche muss sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten, weil er am 24. November vergangenen Jahres die Leiterin des Bannewitzer Ordnungsamtes in ihrem Büro als „Volksverräterin“ bezeichnet haben soll. Vom Amtsgericht in Dippoldiswalde war er in dieser Sache bereits zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 800 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte er aber Berufung eingelegt.

Auch am Landgericht bestreitet er, die Behördenleiterin als „Volksverräterin“ bezeichnet zu haben. Zwar habe er sie tatsächlich in ihrem Büro aufgesucht, allerdings nur, um zu erreichen, dass die Gemeinde Bannewitz den ortsansässigen Asylbewerbern erklärt, dass aggressives Betteln hier unerwünscht sei. „Das wollte die Gemeinde aber nicht und die Dame vom Ordnungsamt schon gar nicht“, ereifert sich der frühere Bauunternehmer. Daraufhin sei es zwar zu einer hitzigen Diskussion gekommen, das Wort „Volksverräter“ habe er aber nie benutzt. Der Rentner stellt klar, dass er keinesfalls für etwas bestraft werden will, was er nicht getan hat.

„Aber warum sollte sich die Frau das ausgedacht haben?“, hakt Richterin Bettina Garmann nach. Der Angeklagte antwortet, er glaube, dass der parteilose Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse ihr zu der Anzeige geraten habe, denn mit diesem stehe er nicht auf gutem Fuß. Die Geschädigte sagt aus, dass ihr Vorgesetzter keinerlei Einfluss auf ihre Entscheidung ausgeübt habe. Sie selbst habe sich sehr genau überlegt, ob sie diesen Weg gehen will, denn eine Anzeige sei für sie das äußerste Mittel.

Doch da sie den Eindruck hatte, dass der Angeklagte nur zu ihr ins Büro gekommen war, um ihre Arbeit herabzusetzen, habe sie sich zu diesem Schritt entschlossen. Doch wie konnte das Gespräch so eskalieren?

Angeklagter fiel bereits negativ auf

Die Geschädigte, die neben der Leitung des Ordnungsamtes in Bannewitz auch für alle Fragen rund um die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig ist, berichtet, dass dem Besuch des Angeklagten ein Schreiben vorangegangen war. In diesem schilderte er, dass er auf seinem Grundstück von Ausländern massiv um Spenden angegangen worden sei. „Der weitere Inhalt war schon sehr fragwürdig, da er Drohungen gegen Flüchtlinge enthielt“, sagt die 53-Jährige. Da die Gemeinde aber stets bemüht sei, auch auf die Kritik der Bürger einzugehen, habe sie den Angeklagten zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Das sei anfangs auch recht friedlich verlaufen. „Ich erklärte ihm, dass uns die Vorfälle mit den Bettlern bekannt sind, dass diese aber nichts mit den Flüchtlingen aus unserem Ort zu tun haben.“ Bei den Bettlern, die auch in benachbarten Gemeinden unterwegs waren, soll es sich um Rumänen gehandelt haben, erklärt die Frau weiter.

Die Gemeinde Bannewitz beherbergt aber größtenteils alleinstehende Frauen und Familien aus Syrien. „Das wollte der Angeklagte aber nicht hören“, sagt die Zeugin. Die Stimmung schlug um. Gereizt und herrisch sei der Mann ihr gegenüber dann aufgetreten. „Er meinte, wenn ich hier nicht arbeiten würde, hätten wir auch keine Flüchtlinge in Bannewitz.“ Sie berichtet weiter, der Mann habe irgendwann gesagt, dass sie für ihn eine „Volksverräterin“ sei und dass er nicht mit Stasi-Spitzeln rede. „Daraufhin habe ich ihn gebeten, mein Büro und das Haus zu verlassen“, so die Amtsleiterin. Das stimme so nicht, wirft der Angeklagte ein. Er behauptet, lediglich gesagt zu haben: „Mit Stasi-Mitarbeitern rede ich nicht“, nachdem die Amtsleiterin angeboten hatte, das Gespräch zusammen mit dem Bürgermeister weiterzuführen. Er habe also gar nicht sie, sondern ihn damit gemeint.

Da nun Aussage gegen Aussage steht, bietet das Gericht ihm an, das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Das lehnt der Rentner aber ab. Entrüstet sagt er, dass er nicht für etwas zahle, was er nicht begangen habe, nur um Ruhe zu haben.

Nach eineinhalbstündiger Verhandlung verwirft das Gericht die Berufung und bestätigt das Urteil vom Amtsgericht in Dippoldiswalde. Allerdings setzt es die Geldstrafe von 1 800 Euro auf 1 500 Euro herab. Richterin und Schöffen gehen davon aus, dass der Angeklagte die Amtsleiterin tatsächlich beleidigt hat und sie glauben auch, dass in diesem Zusammenhang das Wort „Volksverräterin“ gefallen ist. Hinzu kommt, dass der Senior kein Ersttäter ist. Schon in der Vergangenheit war er wegen mehrerer Beleidigungen zu Geldstrafen verurteilt worden.

