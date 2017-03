Rathauskalender braucht Hilfe Neustadt denkt jetzt schon an Weihnachten und sucht Unterstützer für den Rathaus-Adventskalender und das dazugehörige Programm.

Das Neustädter Rathaus verwandelt sich zu Weihnachten in einen Adventskalender. © Egbert Kamprath

Neustadt denkt schon an die Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr soll wieder ein Rathaus-Adventskalender gemacht werden. Das haben sich die Stadtverwaltung und der Verein „Gemeinsam für Neustadt“ vorgenommen. Traditionell werden dabei Kinder und Erwachsene aus Neustadt vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag mit einem anderen Programm überrascht. Jeweils am späten Nachmittag wird dafür am Rathaus ein Fenster geöffnet, dann wird das Geheimnis gelüftet.

Die Aktion vom vergangenen Dezember wurde nun ausgewertet. Sie sei sehr gut angenommen worden, teilt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mit. Der Verein „Gemeinsam für Neustadt“ hätte jedoch Schwierigkeiten gehabt, für drei bis vier Termine Akteure zu finden, die das Programm gestalten. Das übernehmen meist Sport- beziehungsweise Kulturvereine oder Unternehmer. Für die diesjährige Aktion wird nun schon nach Unterstützung gesucht. Auch für den Weihnachtsmarkt, der am dritten Adventswochenende stattfinden soll, wurden erste Ideen gesammelt. Die Vorbereitungen dafür beginnen im August. (SZ/kat)

zur Startseite