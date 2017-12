Rathauschef will Glasfaser in jedes Haus Bürgermeister Ralf Hänsel kritisiert den geplanten Breitbandausbau der Telekom als veraltet. Er favorisiert eine andere Technik.

„Wir wollen die weißen Flecken in einer Art Kooperation glasfaserseitig erschließen“, sagt Ralf Hänsel, Bürgermeister der Gemeinde Zeithain. © Sebastian Schultz

Zeithain. Beim Thema Internet sind viele Zeithainer leidgeprüft. „Regelmäßig kommen einzelne Bürger aus allen Ortsteilen zu mir und fragen mich. Und ich muss ihnen dann erklären: ,Wir kommen hier nicht weiter’“, sagt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Das könnte sich allerdings schon bald ändern, hofft der Bürgermeister mit Blick auf die neue Landesregierung. Die hat nämlich angekündigt, die Kommunen beim Breitbandausbau mit Glasfasertechnik zu unterstützen. Und das ist auch das erklärte Ziel des Zeithainer Rathauses: „Wir wollen Glasfaser bis in jedes Haus“, sagt Ralf Hänsel. Die Deutsche Telekom hat allerdings andere Pläne.

Das Unternehmen hat für etwa 90 Prozent des gesamten Gemeindegebietes Ausbauabsichten bekundet, weshalb es für diese Gebiete keine staatliche Förderung für den Breitbandausbau geben wird und die Kommune dort selbst auch nicht aktiv werden kann. Wann die Telekom mit dem Ausbau beginnt, will Unternehmenssprecher Georg von Wagner gegenüber der SZ nicht verraten. Allerdings bestätigt er, dass die Telekom auf die sogenannte Vectoring-Technik setzt. Die Kritik aus Zeithain, damit weiterhin die „alten“, nicht zukunftsfähigen Kupferkabel zu nutzen, weist das Unternehmen zurück. „Diese Unterstellung zeugt von wenig Sachverstand“, so Georg von Wagner. Die bei der Telekom genutzte Vectoring-Technik liefere bereits Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit je Sekunde, und aufgrund weiterer Entwicklungen erwarte man bald Geschwindigkeiten von bis zu 250 Megabit. Zudem bringe man im Rahmen des Ausbaus die Glasfaser in jeden Ortsteil und setze so den Grundstein für einen weiteren Glasfaserausbau.

Bürgermeister Hänsel will sich indes um die übrigen „weißen Flecken“ kümmern, die nicht von der Telekom bedacht werden. Zum Beispiel Cottewitz. „Wir wollen diese Gebiete in einer Art Kooperation glasfaserseitig erschließen“, kündigt er nach Gesprächen im Regionalverbund Elbe-Röder-Dreieck an. Zudem wurde im Kreistag vor wenigen Tagen bereits eine strategische Partnerschaft zwischen den Kommunen und dem Landkreis beschlossen. Zur finanziellen Unterstützung des Breitbandausbaus will der Landkreis bis 2021 vier Millionen Euro zur Verfügung stellen und so die Kommunen beim Eigenanteil für den Ausbau unterstützen.

Darüber hinaus kann sich Ralf Hänsel auch eigene Ausbau-Projekte mit der Enso vorstellen. Im nächsten Jahr sollte dafür der Weg geebnet werden. Dann hoffen die Zeithainer auch, dass die Telekom ihre Pläne auf den Tisch legt.

