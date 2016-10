Rathaus zeigt Lutz Bachmann an

Lutz Bachmann (l.) und Siegfried Däbritz. © Robert Michael

Nach den Pöbel-Übergriffen am Tag der Deutschen Einheit wird die Justiz gegen Pegida-Chef Lutz Bachmann und seinen Vize Siegfried Däbritz ermitteln müssen. Die Stadt Dresden hat Strafanzeige gegen beide wegen Verstoßes gegen das Sächsische Versammlungsgesetz erstattet, teilte ein Sprecher gegenüber der SZ mit. Sie sollen danach zu einer nicht angezeigten Versammlung aufgerufen haben. In der Staatsanwaltschaft Dresden war von dieser Anzeige am Montag noch nichts bekannt.

Im Vorfeld des 3. Oktobers hatte Bachmann öffentlich zu einer „Rauchpause“ am Neumarkt aufgerufen. Dort versammelten sich dann mehrere Hundert Anhänger zum Protest gegen Politiker. Die derben Sprüche und Beleidigungen hatten bundesweit Empörung ausgelöst. Bei der Pegida-Demo am Sonntag behauptete Bachmann, ihm und Däbritz sei verboten worden, am Montag beim Bürgerfest zu erscheinen. „Das entspricht nicht den Tatsachen“, sagte ein Rathaussprecher. Man habe beiden per Mail erklärt, dass Versammlungen 48 Stunden vorher anzuzeigen sind. (SZ/lex)

