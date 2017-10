Rathaus wird hübsch gemacht Gerüstbauer, Maurer, Maler - am Gebäude der Stadtverwaltung Rothenburg sind jetzt Handwerker aktiv. Ziel: Aufpeppen fürs Jubiläumsjahr.

Das Rathaus in Rothenburg wird bis Mitte November aufgepeppt, damit es schick ist im Jubiläumsjahr 2018. © Jens Trenkler

Noch vor ein paar Tagen waren die Risse am Rathaus, die herausgeschlagenen oder gefrästen Schadstellen deutlich zu sehen. Nun haben Gerüstbauer ihre Arbeit getan und den Schäden in Putz und Mauerwerk wird zu Leibe gerückt. „Die letzte Fassadensanierung hat vor der Jahrtausendwende stattgefunden. Zwar hat man damals sehr gute Materialien verwendet, die lange gehalten haben. Nun ist es aber an der Zeit, kleinere Risse zu schließen und die Farbe aufzufrischen“, sagt Daniel Czerny von der Stadtverwaltung. Wobei der Gebäudemanager betont, dass dies eine Instandhaltung und keine Sanierung sei.

Für den Laien hatte sich diese Verjüngungskur noch nicht als unbedingt notwendig angekündigt, der Fachmann jedoch hat da eine andere Sichtweise: „Die meisten Häuser ringsherum sind gut in Schuss. Wenn man mit kritischem Blick das Rathaus betrachtet, wird schnell deutlich, dass da Nachholbedarf besteht“, so Czerny. Die Stadt Rothenburg hat die anstehenden Arbeiten in drei Lose unterteilt: Gerüstbau, mauermäßige Instandsetzung und neuer Anstrich. Da das Rathaus eine denkmalgeschützte Fassade besitzt, bleibt es auch künftig bei der aktuellen farblichen Gestaltung, wobei die Fensterfaschen gegenüber den normalen Wandflächen ein wenig abgesetzt sind. Zuvor allerdings müssen die Schadstellen im Putz beseitigt werden. Czerny: „Ausstemmen, dann neu mit Mörtel verfüllen und schließlich Feinputz auftragen sind hier die Schritte.“ Die Kosten für das Bauvorhaben liegen zwischen 30 000 und 50 000 Euro. Genau kann das der Rothenburger Gebäudemanager noch nicht sagen.

„Wir rechnen je nach Quadratmeter instand gesetzter Fläche ab. Die exakte Summe wird sich also erst zum Ende der Arbeiten ergeben“, so der Rathausmitarbeiter. Fest steht: Bis Mitte November soll das Rathaus in neuen Farben erstrahlen. „Wir hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt“, sagt der Bauexperte. Und er lässt sich auch noch den Grund entlocken, warum man das zentrale Gebäude von Rothenburg gerade jetzt aufhübschen lässt: „Im nächsten Jahr haben wir 750-jähriges Stadtjubiläum. Da soll unser Rathaus für die Besucher ein Blickfang sein.“

