Rathaus wegen neuer Technik nicht erreichbar Die Bannewitzer Verwaltung wird mit neuen Computern ausgerüstet. Deshalb bleibt das Gebäude zu.

© Symbolbild: dpa

Die Gemeindeverwaltung Bannewitz ist derzeit schwer zu erreichen. Die ganze Woche über bleibt das Rathaus geschlossen. Der Grund: Die Büros der Verwaltung werden mit neuer Computertechnik ausgestattet. Sowohl Hardware als auch die Software werden laut Rathausspitze erneuert. Für die neuen Programme, die installiert werden, werden knapp 37 000 Euro investiert. Die neue Computertechnik für insgesamt fast 154 000 Euro wird angemietet. Der Gemeinderat Bannewitz hat den Investitionen bereits zugestimmt.

Am Montag, dem 26. Juni, wird außerdem die Telefonanlage der Bannewitzer Gemeindeverwaltung ausgetauscht. Deshalb kann es an diesem Tag zu Störungen in der telefonischen Erreichbarkeit kommen. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis. (SZ/ves)

