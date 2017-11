Rathaus-Umbau wird abgeschlossen Rund um das zentrale Haus der Stadt wird ein Parkgelände mit Bänken vervollständigt. Drinnen ist noch Innenausbau.

Das Rathaus in Radebeul-Ost.

Wer sich noch erinnert, dem fällt es am deutlichsten auf: Dort, wo rund ums Radebeuler Rathaus an der Pestalozzistraße schlechtes Pflaster und ein von Zäunen umgebener Hinterhof war, ist es jetzt licht und einladend und fast alles fertig.

Mit dem Pflanzen von acht Gleditschien (Gleditsia triacanthos Skyline) bzw. Lederhülsenbäumen, welche auch bereits vor dem Technischen Rathaus auf der Pestalozzistraße stehen, beginnen die Endarbeiten zur Außengestaltung des Rathausareals, informiert Stadtsprecherin Ute Leder. Der Bereich hinter dem Historischen Rathauses war bisher noch für die Baustelleneinrichtung genutzt worden. Ein Bauzaun hatte die Fläche abgegrenzt. Nach dem Einsetzen der Bäume wird der Oberboden aufgebaut und für die Gehweggestaltung vorbereitet.

Mehrere Bänke sollen künftig dazu einladen, in der warmen Jahreszeit in der Grünachse zu verweilen. Informationen zu den Städtepartnerschaften der Stadt Radebeul sind an den Bänken angebracht. Die Fertigstellung des Außengeländes ist von der Witterung abhängig, so Leder.

Bereits vor zwei Jahren war das Areal hinter dem Standesamt und Ordnungsamt als eine Art Hochzeitsgarten mit Skulptur, Bänken und Brunnen angelegt worden. Der neue Garten mit Bänken schließt daran an. Im Rathaus selbst gibt es letzte Arbeiten zum Innenausbau. Insgesamt werden Rathaus und Umgebung für rund 1,1 Millionen Euro modernisiert.

