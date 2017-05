Rathaus-Umbau beginnt dieses Jahr Eine ehemalige Turnhalle soll für die Wachauer Verwaltung umgestaltet werden. Eine Genehmigung fehlt noch.

© Thorsten Eckert

Die Wachauer Bibliothek ist aus der Teichstraße 2 schon ausgezogen. Fest steht auch, dass die Arztpraxis die Räume in dem Gebäude nur noch einige Zeit nutzen kann. Von Umbauarbeiten ist an dem Haus aber noch nichts zu bemerken. „Es fehlt noch die abschließende Genehmigung“, sagt der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Das Landratsamt habe die Pläne vorliegen. Es wird derzeit geprüft, ob beispielsweise alle Belange des Brandschutzes berücksichtigt sind. Er rechnet jedoch damit, dass die Unterlagen in den nächsten Wochen eingehen. „Wir wollen noch in diesem Jahr mit den eigentlichen Bauarbeiten beginnen“, ist der Bürgermeister zuversichtlich.

In dem Gebäude hinter dem Erbgericht hat Wachau viel vor. Hier soll der neue Verwaltungssitz mit ausreichendem Platz für die Mitarbeiter entstehen. Bibliothek und ein Versammlungsraum werden ebenfalls untergebracht. Bei der Umgestaltung der Ortsmitte kann Wachau über erhebliche Mittel verfügen. Die Sächsische Aufbaubank (SAB) hatte Wachau in das Förderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“ aufgenommen. Damit fließen in den kommenden Jahren bis zu zwei Millionen Euro in die Gemeinde. Wachau muss eine ebenso hohe Summe beisteuern. Neben dem Ausbau der Teichstraße 2 soll das alte Feuerwehrgebäude weichen. An anderer Stelle soll ein Neubau entstehen. Auch eine Sanierung des Wachauer Freibades ist in die Pläne aufgenommen worden, obwohl es nicht unmittelbar im Zentrum des Ortes liegt. Auch die Außenanlagen werden verändert. So soll der zentrale Dorfplatz hinter dem jetzigen Feuerwehrgerätehaus angelegt werden. (SZ/td)

zur Startseite