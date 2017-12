Rathaus-Turm muss saniert werden Schon 2015 wurden massive Schäden festgestellt. Nächstes Jahr soll nun gebaut werden.

Fugen sind ausgebrochen, Sandstein ist an den Kuppelplatten großflächig abgeplatzt. © Stadt Großenhain

Großenhain. Kurz vor Jahresende kommt eine weitere Investition für 2018 auf die Stadt zu. Der Rathaus-Turm muss saniert werden. Dafür muss die Stadt 100 000 Euro ausgeben. 310 000 Euro soll die Maßnahme insgesamt kosten. 80 Prozent wären über das Programm „städtebaulicher Denkmalschutz“ förderbar. Dass der Turm gravierende Schäden aufweist, ist zufällig entdeckt worden und das bereits im Juni 2015.

Damals wurde ein 70-Tonnen-Kran aus Zeithain aufgebaut, der Ausleger hochgefahren, weil Bäumchen auf dem Turm wuchsen. Neben Hausmeister Sven Ludwig und Frank Klemm von der Firma Bothur war auch Steinbildhauermeister Hartmut Witschel in die Gondel zur Vor-Ort-Schau eingeladen. Der stellte fest, dass Wind und Wetter hier 15 Jahre nach der letzten Sanierung wieder ganze Arbeit geleistet haben. Fugen sind ausgebrochen, Sandstein ist an den Kuppelplatten großflächig abgeplatzt. Moos und Flechten breiten sich aus.

Auch der Sockel am Haupthaus weist arge Schäden auf, hier durch Salz. Gefährlich könnten aus Sicht der Stadt die maroden Schornsteinköpfe auf dem Dach am Ostflügel sein, die nicht mehr genutzt werden, und deshalb abgenommen werden sollen. Bei einer Instandsetzung und Sanierung sollen auch die Taubenabwehranlage kontrolliert, die Dachhaut geprüft und Putzschäden am Südgiebel des Westflügels beseitigt werden. Nun konnten die Schäden 2015 nicht gleich beseitigt werden, denn zunächst musste die Maßnahme eingeplant und vorbereitet werden. 2018 soll das nun der Fall sein – wann, das richtet sich danach, wann eine Förderung kommt.

