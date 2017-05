Rathaus sucht Tipps für Familien Anfang Juli erscheint die Freitaler Familienkarte Carli in einer neuen Auflage. Angebote dafür können jetzt gemeldet werden.

Das Rathaus in Freital-Potschappel sucht Angebote für die neue Familienkarte Carli. © Karl-Ludwig Oberthür

Kostenloser Eintritt ins Freibad, ein Eis umsonst an der Eisdiele oder ein kostenloses Schnuppertraining beim Spielmannszug – mit der Familienkarte Carli will das Rathaus familiengerechte Angebote in der Stadt besser sichtbar machen und zugleich Rabatte anbieten. Nachdem die für ein Jahr gültige Karte Mitte 2016 zum ersten Mal erschienen ist, kommt am 1. Juli die neue Karte. Dafür sucht das Rathaus noch bis Ende Mai nach neuen Angeboten.

Interessierte Einrichtungen und Unternehmen aus den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit, Gastronomie, Einzelhandel und Handwerk sind aufgerufen, ihre Familiencard-Angebote einzureichen. Gemeinnützige Organisationen können sich um die Aufnahme ihres Angebotes in den Couponflyer für die Saison 2017/18 bewerben. Ein Angebotsformular steht dazu beispielsweise auf der Carli-Internetseite bereit. Wie die Stadt mitteilt, sollten die Angebote dabei offen und stadtweit gültig sowie dem Charakter der Familienfreundlichkeit entsprechend konzipiert sein.

Das Angebot der Familienkarte richtet sich an Eltern und Alleinerziehende mit einem Kind oder mehreren im Haushalt lebenden Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Freital. Die neue Card wird per Post zum 1. Juli an alle Familienhaushalte mit Kindern in Freital verschickt. Rund 50 unterschiedliche Anbieter für Vergünstigungen beteiligen sich derzeit – von Museen über Freizeitstätten bis hin zu Restaurants. Das Angebot wird laufend erweitert. Als Maskottchen tritt für die Karte „Carli“ eine Biene unter anderem auf vielen Veranstaltungen auf und wirbt für familienfreundliche Angebote. (SZ)

