Rathaus sucht Dezernent Wer sich unter anderem zur OB-Vertretung in der Lage sieht, kann sich bewerben. Aber nur noch bis Ende der Woche.

Für das Kamenzer Rathaus wird ein Dezernent gesucht. © Matthias Schumann

Elvira Schirack geht Ende des Jahres in die Passivphase der Altersteilzeit. Damit wird ein wichtiger Posten im Rathaus vakant. Ihre Nachfolge in der Leitung des Dezernats Stadtentwicklung und Soziales wurde jetzt offiziell ausgeschrieben. Zum 1. Oktober 2017 wird „eine erfahrene und regional verwurzelte Führungspersönlichkeit“gesucht, heißt es. Nach einer zweimonatigen Einarbeitungsphase müsste die neue Dezernentin oder auch der neue Dezernent die Sachgebiete Stadtentwicklung und Bauwesen, Ordnung und Sicherheit sowie Jugend und Soziales führen, was die Leitung und Motivation von etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats und der angeschlossenen Kindertagesstätten berührt. Dazu gehöre, den OB im Verhinderungsfall in Geschäften der laufenden Verwaltung zu vertreten.

Was wird dazu gebraucht? Natürlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium und mehrjährige Berufserfahrung in der Kommunalverwaltung und/oder der freien Wirtschaft. „Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch Loyalität, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen aus, ihr Denken durch analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten“, heißt es. Ein regionaler Bezug des Bewerbers werde vorausgesetzt, und wünschenswert seien Ortskenntnisse. Nun, daran dürfte es nicht scheitern, und das Interesse an dem Job, der nach Tarif des öffentlichen Dienstes vergütet wird, groß sein. Wer sich der Verantwortung gewachsen fühlt, müsste allerdings schnell reagieren. Die Bewerbung muss bis 11. März im Rathaus eingetroffen sein. Das mit der Ausschreibung beauftragte Beratungsunternehmen ist die Mercuri Urval GmbH.

zur Startseite