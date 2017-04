Rathaus startet Umfrage zur Familienkarte Die Stadtverwaltung will wissen, wie die Carli-Card bei den Freitalern ankommt.

Designerin Anne Konstanze Lahr mit dem neuen Maskottchen Carli der Familiencard in Freital. © Andreas Weihs

Nach den Umfragen zu einem Wochenmarkt und zum Sächsischen Wolf startet die Freitaler Stadtverwaltung eine weitere. Das Rathaus will nun von den Freitalern wissen, was sie von der vor einem Dreivierteljahr eingeführten Familiencard Carli halten. Mit der kostenlos verteilten Karte bekommen Familien Vergünstigungen in Freitaler Museen, Freizeitstätten und Restaurants. „Aus den Erfahrungen der Nutzer möchten die Stadtverwaltung und die Carli-Macher ein Resümee ziehen und bitten daher um Meinungen in einem vorbereiteten Fragebogen“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Die Beantwortung der Fragen sollte nicht länger als sieben Minuten dauern.“

Zu finden ist der Bogen unter anderem an den Rathausinformationen in Deuben und Potschappel, im Amtsblatt oder im Internet unter www.carli-card.de. Gefragt wird beispielsweise nach der Anzahl der Card-Nutzungen und den Gründen oder warum die Karte bisher noch nicht zum Einsatz kam. „Vor allem aber geht es um eine Bewertung der Idee und des Nutzens der Familien-Card sowie um Erfahrungen – egal, ob als positive Rückmeldung oder konstruktive Kritik“, so Weigel.

Die Nutzer können auch Wünsche und Änderungsvorschläge für die Zukunft der Familiencard anbringen, beispielsweise zu weiteren Kommunikationsmedien als Internet und Newsletter. Einsendeschluss für den Fragebogen ist der 24. April. Mithilfe der Umfrageergebnisse will die Stadt die Carli-Card weiterentwickeln. (SZ)

Rückgabemöglichkeiten der Fragebögen per E-Mail an carli@freital.de, per Fax 0351 64764857 oder in den Rathausinfos Dresdner Straße 56 und 212 oder per Post.

