Rathaus startet Aktion gegen Elterntaxis Mit dem Auto zum Unterricht – das belastet die Luft und gefährdet die Kinder, heißt es aus dem Rathaus.

So wie hier an der 4. Grundschule Am Rosengarten geht es morgens vor vielen Schulen zu. © Sven Ellger

Ohne Auto geht es auch, findet Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) und ruft alle Dresdner Eltern dazu auf, ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule und zum Kindergarten zu fahren. Schüler könnten zum Beispiel Laufgemeinschaften gründen. So würden die sozialen Kontakte und das gemeinsame Verantwortungsbewusstsein gestärkt. Die Kinder würden Sicherheit im Straßenverkehr gewinnen. Außerdem nehmen sie so ihre Umgebung bewusster wahr, so Jähnigen weiter. Darüber hinaus halte Bewegung fit. Und der Verzicht aufs Elterntaxi schone die Umwelt.

Hintergrund des Appells sind einerseits die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“, die am Montag starten und vom Verkehrsclub Deutschland sowie dem Deutschen Kinderhilfswerk initiiert werden. Denn die Luft in der Stadt ist immer noch zu dreckig. „Der Verkehr verursacht fast ein Viertel des Kohlendioxidausstoßes und mehr als zwei Drittel der Stickoxide in der Dresdner Luft“, sagt Jähnigen.

Andererseits hatte die Polizei erst kürzlich beklagt, dass Eltern selbst Kinder in Gefahr bringen, wenn sie vor der Schule in zweiter Reihe halten und anschließend unachtsam wieder losfahren. „Oft sind es die Eltern selbst, die durch falsch abgestellte Fahrzeuge die Sicherheit anderer Kinder beim Überqueren der Fahrbahn gefährden“, monierte zu Schuljahresbeginn auch Jutta Gerschner vom Ordnungsamt.

Damit die Dresdner Schüler auch zu Fuß sicher zum Unterricht kommen, gibt es für jede Grund- und Förderschule einen Wegplan. Dieser zeigt nicht unbedingt die kürzesten, dafür aber die sichersten Wege zum Klassenzimmer. Außerdem sind Gefahrenstellen darauf markiert. Die Pläne sind in Zusammenarbeit mit der Dresdner Verkehrswacht erarbeitet worden. Zu finden sind sie über die Schuldatenbank auf www.dresden.de (SZ/sr)

zur Startseite