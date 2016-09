Rathaus-Sirene wieder in Betrieb

Bad Muskau. Im Notfall werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bad Muskau seit Kurzem wieder über die Sirene auf dem Dach des Rathauses alarmiert. Auf Nachfrage des Stadtrats Holger Daetz bestätigt Bürgermeister Andreas Bänder in der jüngsten Ratssitzung, dass die Sirene im Zuge der Sanierungsarbeiten an dem Gebäude wieder in Betrieb genommen worden sei. Zuvor sei sie ein Jahr oder anderthalb Jahre defekt oder außer Betrieb gewesen, sagt der Bürgermeister. Durch eine Förderung des Landkreises funktioniere sie nun wieder.

Weil die Rettungsleitstelle in Hoyerswerda, über die alle Notrufe und die Alarmierung der Rettungskräfte laufen, kein Risiko mehr wegen eventuell nicht funktionierender Pieper eingehen wolle, werde die Sirene laut Andreas Bänder nun auch häufiger verwendet als früher. Die alte Sirene scheint dabei nicht repariert sondern gegen eine neue ausgetauscht worden zu sein. Nach seinem Gefühl habe die neue Sirene mehr Wumms als die alte, sagt der Bürgermeister in der Ratssitzung. Dann könne man in der Stadtverwaltung den Feierabend ja nicht mehr verpassen, scherzt daraufhin Stadträtin Doris Noske. (bb)

zur Startseite