Rathaus schafft ein großes Bauamt Hoch- und Tiefbauamt werden nach Jahren zusammengelegt. Das spart eine Stelle.

Blick auf das Rathaus in Görlitz. © Matthias Hiekel/dpa

Die Stadt schafft zum neuen Jahr ein gemeinsames Bau- und Liegenschaftsamt im Rathaus. Dazu werden das bisherige Amt für Hochbau und Liegenschaften und das Tiefbau- und Grünflächenamt zusammengelegt. Das bestätigt Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz gegenüber der SZ. Die Chefposition des neuen Amtes wurde intern in der Stadtverwaltung ausgeschrieben. Erwartet wird, das der bisherige Tiefbauamtsleiter, Torsten Tschage, auch die fusionierte Behörde übernimmt. Durch die Fusion fällt eine Stelle weg.

Die Zusammenlegung war schon seit Herbst 2014 erwartet worden, als die damalige Leiterin des Hochbauamtes das Amt aus persönlichen Gründen niederlegte. Sie arbeitet seitdem an anderer Stelle im Hochbauamt und leitet etwa die Bauarbeiten an der Synagoge und am Stadion der Freundschaft. Seit 28 Monaten wird das Amt nur kommissarisch geleitet, die letzte Verantwortung liegt bei Bürgermeister Michael Wieler.

Mit der Zusammenlegung sind weitere Veränderungen verbunden. So wird der städtische Betriebshof aus den Bauämtern herausgelöst und direkt Oberbürgermeister Siegfried Deinege unterstellt. Die Sportstätten vergibt künftig nicht mehr das Bauamt, sondern das Amt für Schule, Sport, Soziales und Jugend. Offen ist weiter, wer Hauptamtsleiter wird. Auch diese Stelle ist seit Jahren unbesetzt.

zur Startseite