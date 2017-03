Rathaus saniert die Emil-Lange-Straße

Die Stadt Glashütte wird den südlichen Teil der Emil-Lange-Straße von Grund auf erneuern. Dazu wird auch der Gehweg saniert. Zudem sollen der Regenwasserkanal und die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Arbeiten dazu seien bereits ausgeschrieben worden, informiert das Bauamt.

Nach den Plänen der Stadt sollen die Arbeiten in der Zeit von Mitte April bis Ende August ausgeführt werden. Dabei ist eine Realisierung in zwei Bauabschnitten mit jeweiliger Vollsperrung vorgesehen. Damit soll gewährleistet sein, dass die Rettungsfahrzeuge des DRK-Kreisverbandes Dippoldiswalde während der Bauzeit ihren Standort am Ärztehaus verlassen können.

Gleiches kann die Stadt den Eigentümern der Garagen von Nummer 23 bis 38 nicht zusichern. Sie haben damit zu rechnen, dass die Garagen während der gesamten Bauzeit nicht genutzt werden können. Weitere Auskünfte zum Bauvorhaben erteilt das Bauamt. (SZ/mb)

