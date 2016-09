Rathaus plant neues Amt für Kinderbetreuung

Der Eigenbetrieb Kindertagespflege wird zu einer reinen Kita-Verwaltung. Für Eltern ändert sich dadurch zunächst nichts. Die Jugendhilfeplanung, Förderung von Trägern der Jugendhilfe, Förderung von Kindern in Tagespflege, Beratung von Familien zur Betreuung in Kitas und die Beitragsstelle sollen ab Januar in ein neues Amt für Kindertagesbetreuung überführt werden. Damit reagiert die Verwaltung auf ein Gerichtsurteil, dass der Eigenbetrieb in der bisherigen Form rechtswidrig ist.

Bisher hat der Eigenbetrieb all dies unter seiner Führung, war für etwa 170 eigene Kitas mit etwa 32 000 Kindern zuständig, betrieb aber auch die Förderung und Anerkennung der freien Träger. Künftig soll er sich ausschließlich um die eigenen Kitas und um Räume für freie Träger kümmern. Etwa 65 Verwaltungsmitarbeiter sollen vom Kita-Eigenbetrieb ins neue Amt wechseln. 75 Mitarbeiter und auch die etwa 2 800 Betreuerinnen sollen im Eigenbetrieb bleiben. Über die genauen Umstrukturierungen und Zuschnitte muss aber noch der Stadtrat entscheiden. (SZ)

