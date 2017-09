Rathaus öffnet für Briefwähler länger Auch am Freitag und Sonnabend stehen in Niesky die Türen offen. Rekordverdächtig ist das Interesse an der Briefwahl in Niesky und in anderen Orten.

Bis Mittwoch, 15 Uhr, haben bereits 1191 Nieskyer per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. 8151 Nieskyer sind berechtigt, am Sonntag auf dem Stimmzettel anzukreuzen, wer in den Bundestag gewählt werden soll. Darüber informiert Siegfried Schoof aus der Stadtverwaltung Niesky. Damit steuert Niesky auf einen Briefwahlrekord zu. Schon jetzt sei eine wesentliche Steigerung zu verzeichnen, so Siegfried Schoof. Heute hat das Nieskyer Rathaus regulär bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag und Sonnabend gibt es Sonderöffnungszeiten. Von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr können am Freitag Briefwahlunterlagen abgeholt oder abgegeben werden. Am Sonnabend stehen die Türen des Rathauses zusätzlich von 9 bis 12 Uhr offen.

Das Interesse an der Briefwahl ist auch in vielen anderen Orten groß. Von den Wahlberechtigten in Hohendubrau, Quitzdorf am See, Mücka und Waldhufen haben bereits etwa zehn Prozent per Briefwahl gewählt. Das sind damit schon bis Mittwoch deutlich mehr als 2013 zur Bundestagswahl gewesen, wo sieben Prozent die Briefwahl nutzten, sagt der Vorsitzende des Verwaltungsverbandes Diehsa, Dirk Beck. In Boxberg gingen allein an den ersten zwei Tagen über 100 Wahlbriefe ein, sagt der Boxberger Hauptamtsleiter Arian Leffs. Auch die Stimmzettel der Briefwähler aus Rietschen und Kreba-Neudorf gehen nach Boxberg.

