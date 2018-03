Rathaus-Mitarbeiter sind erkrankt Die Grippewelle in der Stadtverwaltung Weißwasser führt dazu, dass eine Info-Veranstaltung für Anwohner bislang nicht durchgeführt werden konnte.

Blick auf das Rathaus. © André Schulze

Weißwasser. Die Grippewelle ist in diesen Tagen auch an den Mitarbeitern der Stadtverwaltung nicht spurlos vorbeigegangen. „Es ist bislang zu keiner Einwohnerversammlung in Sachen Spargutachten gekommen“, erklärt Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext), „weil nicht nur mehrere Mitarbeiter, sondern ebenso Referatsleiter erkrankt sind.“ Olaf Schober hatte sich diesbezüglich während der Einwohnerfragestunde bei der Ratssitzung an den Stadt-Chef gewandt. „Warum ist bislang noch keine Einwohnerversammlung angesetzt?“, fragt Schober. „Es wird eine Info-Veranstaltung geben“, sagt Pötzsch. Dazu müssten aber die Mitarbeiter im Rathaus anwesend sein.

Wegen der Grippewelle sind zudem mehrere Punkte während der Ratssitzung gestrichen worden. Beispielsweise musste der Bericht zur Wirtschaftsförderung durch die Stadtverwaltung ausfallen. Auch die geplante Vergabe zu der Gestaltung der Außenanlage am Neubau der Kita „Regenbogen“ an der Eisarena in Weißwasser fiel krankheitsbedingt aus. Das Haushaltsstrukturkonzept – ein entsprechender Tagesordnungspunkt fand sich auf der Einladung zur Sitzung – blieb von den Stadträten unbehandelt. (ckx)

Der nächste Stadtrat ist am Dienstag, dem 27. März, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek (Straße des Friedens 14).

