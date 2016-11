Rathaus lässt die nächsten Garagen abreißen Weißwasser schrumpft und viele Unterstellmöglichkeiten sind überflüssig. Dennoch gibt es bei der Auftragsvergabe für die Abbrüche kritische Fragen.

Die Garagenkomplexe 2 und 3 am Kiefernweg werden abgerissen. Die Garagen sind aber nicht die Einzigen, die weg müssen. © Joachim Rehle

Die Stadt wird in den nächsten Wochen die Garagenkomplexe 2 und 3 im Kiefernweg sowie weitere Pkw-Unterstellmöglichkeiten in der Jahnstraße abreißen lassen. Die Maßnahme beinhaltet außerdem den Abbruch eines Lagerschuppens am Glückauf-Stadion. Nach einer ganzen Reihe von Garagenabrissen in den letzten Jahren, verbunden mit allen möglichen daraus resultierenden rechtlichen und menschlichen Irritationen, reagieren viele Weißwasseraner empfindlich auf die Ankündigung von Garagenabrissen.

So auch im Bau- und Wirtschaftsausschuss, wo der Auftrag am Donnerstag vergeben wurde. Vor der Abstimmung bemängelte Hans-Eckhard Rudoba, dass einige der Garagen noch in gutem Zustand seien. Der Unternehmer, der als sachkundiger Bürger im Ausschuss sitzt, kritisierte, dass in den Anschreiben an die Garagenbesitzer kein Kündigungsgrund angegeben sei. Das könne zu rechtlichen Unsicherheiten führen, warnte er.

Ob er mit dem heftigen Widerstand von Baureferatsleiter Thomas Böse gerechnet hat? Der hielt dagegen, dass die Garagen in einem verheerenden Zustand seien. Insbesondere die Areale um die Garagen würden selten gepflegt. „Hier gibt es eine Regelungslücke“, so Böse und ließ keinen Zweifel daran, dass diese Lücke zum Nachteil der Stadt ist. Justiziarin Ester Liebal widersprach der Ansicht, dass rechtliche Konsequenzen zu befürchten seien. Seit Herbst 2015 könnten die Kündigungen ohne Angabe von Gründen ausgesprochen werden, erklärte sie. Im Übrigen sei in den Anschreiben vermerkt, dass die Kündigung aus städtebaulichen Gründen erfolge.

Die Garagenkomplexe werden immer wieder zum Problem, weil sie zum überwiegenden Teil auf städtischem Grund stehen, rechtlich aber den Nutzern gehören. Zu DDR-Zeiten, als die Garagen errichtet wurden, war dies gang und gäbe. Laut aktuellem Recht ist diese Mischform des Besitz- und Eigentumrechts nicht vorgesehen.

Trotz des Einwands befürworteten die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses die Vorlage der Stadtverwaltung. Im Rathaus hatte man im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung die Firma SBR Görlitz als wirtschaftlichsten Bieter ermittelt. Sie wird die Abrisse nun für 61 000 Euro vornehmen. Bei dem Verfahren waren zwei Haupt- und ein Nebenangebot eingegangen.

