Rathaus kurzzeitig nicht erreichbar Die Verwaltung in Ebersbach-Neugersdorf kann ab Montagmittag weder per Telefon noch Fax kontaktiert werden. Das trifft auch andere Einrichtungen.

Das Rathaus in Neugersdorf ist von den Arbeiten betroffen. © Matthias Weber

„Kein Anschluss unter dieser Nummer“ haben Anrufer vorigen Freitag zu hören bekommen. Die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf ist ab Mittag telefonisch nicht erreichbar gewesen. Grund waren Bauarbeiten am Kabelnetz, das nur die Leitungen der Stadtverwaltung betraf. Aufgrund einer Notfallsituation können die Baumaßnahmen jedoch erst diesen Montag, ab 12:30 Uhr, durchgeführt werden, sodass sich die Einschränkungen auf die Zeit verlagern. Das Rathaus in der Reichsstraße und die Verwaltung in der Weberstraße 22 sind somit an diesem Tag telefonisch und per Fax gar nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Neben dem Rathaus und dem Verwaltungsgebäude betrifft dies auch die Feuerwehr in Neugersdorf, das Biwaq-Büro sowie das Heimatmuseum. Die Bibliothek im Hofeweg 41 ist geöffnet. (SZ/gla)

