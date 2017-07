Rathaus hisst die Regenbogenfahne Die Stadt Pirna unterstützt am Wochenende eine Veranstaltung und zeigt Flagge.

Regenbogenfahne vorm Rathaus: Sie ist ein Symbol der Vielfalt von Lebens- und Liebesweisen. © N. Millauer

In Pirna geht, wovor sich Dresden ziert: An den für die offizielle Beflaggung reservierten Fahnenmasten vor dem Rathaus hissten Stadt-Mitarbeiter gemeinsam mit dem Pirnaer Christopher-Street-Day-Verein am Montagvormittag die Regenbogenfahne. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte im Mai argumentiert, die sächsische Verwaltungsordnung verbiete solch ein Statement. Quatsch, sagt nun Pirna. „Wir dürfen Flaggen hissen, bei denen ein unmittelbarer Bezug zur Stadt gegeben ist“, sagt Pirnas Rathaussprecher Thomas Gockel. „Da die Stadt den CSD am kommenden Wochenende unterstützt, ist dieser Bezug gegeben.“ (SZ/ce)

