Rathaus hilft bei Herzstillstand In der Großenhain-Information gibt es jetzt einen Defibrillator. Aber helfen kann eigentlich jeder.

Im Rathaus am Hauptmarkt ist in Großenhain ein Defibrillator stationiert. © Klaus-Dieter Brühl

Die Mitarbeiter im Service-Punkt des Rathauses geben nicht nur Auskunft, sie können auch Leben retten. Seit letztem Jahr gibt es – zusätzlich zum Standort Kulturschloss – am Service-Punkt einen automatisierten Defibrillator, der bei entsprechenden Notfällen zum Einsatz kommt. Die Mitarbeiter sind an dem Gerät geschult. Einen Einsatz gab es aber bisher glücklicherweise noch nicht, so Rathaussprecherin Diana Schulze.

Das Wort „automatisiert“ ist wichtig. Denn zunächst einmal misst das Gerät die Herzfrequenz. Wenn keine lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen vorliegen, würde das Gerät auch keinen Schock auslösen. Die Gefahr, jemandem einen unnötigen Stromstoß zu verpassen, besteht also nicht. Das nimmt auch Helfern die Angst, etwas falsch zu machen.

Natürlich kann der Ersthelfer auch noch einmal selbst den Puls messen. Meistens ist der Ersthelfer an den Orten, an denen Defibrillatoren hängen, nicht alleine. Mehrere Personen sollten sich also die Aufgaben teilen. Einer ruft den Notarzt, die anderen kümmern sich um den Patienten. Und: Das Gerät leitet den Benutzer durch den kompletten Vorgang.

