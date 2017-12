Rathaus bittet um Ausnahme Was aus dem Sportplatz Hagenwerder wird, ist noch immer unklar. Der OB sprach dazu mit Ex-Innenminister Ulbig.

Still ruht die Wiese. Jedenfalls im Moment. Denn wirklich stillgelegt ist der Sportplatz in Hagenwerder nicht. Eigentlich hätte er ab der Eröffnung des sanierten Stadions der Freundschaft in Görlitz-Weinhübel nicht mehr genutzt werden dürfen – so lautete die Auflage der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Denn die Fördermittel fürs Stadion flossen noch aus Töpfen für Hochwasserschäden vom August 2010. Als Ersatzstandort für die Sportanlage in Hagenwerder, die durch die Flut 2010 geschädigt wurde und durch die Stadt nicht wieder aufgebaut werden konnte, sollte und wurde das Stadion der Freundschaft saniert.

Die Sportler in Hagenwerder hat das in tiefe Verzweiflung gestürzt. Dass ein Sportplatz stillgelegt werden sollte, der jahrzehntelange Tradition hat, in gutem Zustand ist und top Spiel- und Trainingsbedingungen bietet, konnten und wollten sie nicht einsehen. Zu dem Thema hat es inzwischen etliche Gespräche gegeben – immer hinter verschlossenen Türen. Kaum einer möchte etwas zum aktuellen Stand sagen, weil die Sache eben noch nicht geklärt ist und man sich nichts verderben möchte.

Auf SZ-Nachfrage sagt Stadtsprecher Wulf Stibenz, dass dank einer Ausnahmegenehmigung in der aktuellen Saison noch weiter auf dem Platz trainiert werden kann. Mit dem Ende der Spielsaison ende aber auch diese Genehmigung. Bislang gebe es keine anschließende Ausnahmegenehmigung zur Weiternutzung des Platzes. Allerdings bemüht sich die Stadt jetzt darum – und das obwohl sie die Bedingungen der SAB kannte und sich darauf einließ. Es war immerhin die Möglichkeit, die seit vielen Jahren in den Schubladen liegenden Sanierungspläne für das Stadion in Weinhübel endlich umzusetzen.

Nun ist die Stadt gegen den Förderbescheid aus dem Jahr 2013 zwar nicht in Widerspruch gegangen, aber sie ist mit den zuständigen Stellen zu dem Thema im Gespräch, teilt Wulf Stibenz mit. Zudem habe es eine „entsprechende Korrespondenz“ zwischen dem Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege und Markus Ulbig gegeben, der damals noch sächsischer Innenminister war. Die Stadt möchte jetzt vom Innenministerium eine Änderung beziehungsweise Aussetzung der Auflagen im Förderbescheid. Da das Innenministerium Fördermittelgeber ist, könne über Änderungen auch nur dort entschieden werden.

In dem Brief an Markus Ulbig wurde betont, dass sich die Abteilung Fußball der ISG Hagenwerder intensiv um den Erhalt der Mannschaft und die Nachwuchsförderung bemühe. Das sehen die Verantwortlichen gefährdet, wenn der Rasenplatz nicht mehr nutzbar wäre. Deshalb bittet die Stadt das Innenministerium um eine Prüfung der Nutzung des Sportplatzes Hagenwerder mit zurzeit zwei Optionen: Kann der Platz verkauft und ohne Einschränkungen genutzt werden, ohne gegen den Fördermittelbescheid zu verstoßen? Würde auch ein Pachtvertrag die Förderunschädlichkeit gewährleisten? Gegenüber Deinege hatte Ulbig zugesichert, in seinen Fachbereichen die Optionen prüfen zu lassen. Die Stadt steckt also in einer selbst verschuldeten Zwickmühle. Einerseits will sie eine gute Lösung für die Sportler in Hagenwerder, andererseits kann sie nicht gegen die Regelungen aus dem Förderbescheid verstoßen und hofft deshalb nun auf eine Lösung des Problems auf Landesebene.

Man erwarte vor Beginn der neuen Saison eine Entscheidung dazu, so der Stadtsprecher. Falls dafür mehr Zeit benötigt wird, wurde die Bitte formuliert, dass eine Verlängerung der Genehmigung für 2018 ausgesprochen werde. Da es vor wenigen Tagen einen Wechsel an der Spitze des Ministeriums gab und Markus Ulbig als Innenminister von Roland Wöller abgelöst wurde, kann es durchaus sein, dass das auch eine Entscheidung verzögert. Zudem waren die Signale aus dem Ministerium zumindest offiziell bisher alles andere als vielversprechend. „Die Stadt Görlitz hat für die Maßnahme Stadion der Freundschaft – Sanierung von Sportplatz und Leichtathletikanlagen als hochwasserbedingte Ersatzmaßnahme für die Sportanlage Hagenwerder Fördermittel erhalten“, so Alexander Bertram, Sprecher des Innenministeriums. „Ausweislich des bestandskräftigen Zuwendungsbescheides ist mit Inbetriebnahme des Stadions der Freundschaft, spätestens nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes, der Sportplatz inklusive der Leichtathletikanlagen im Sportzentrum Hagenwerder stillzulegen. Das ist nach wie vor der aktuelle Sachstand.“ Allerdings bestätigt er die Anfrage des Görlitzer OB, in der um eine Ausnahmeregelung gebeten wird. „Der Sachverhalt wird derzeit geprüft. Ein genauer Termin für die Antwort kann noch nicht genannt werden.“

