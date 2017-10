Rathaus besetzt Stellen neu Glashüttes Abwasserbetrieb bekommt einen neuen Chef und der Bauhof einen neuen Mitarbeiter.

Das Rathaus Glashütte hat Personalentscheidungen getroffen. © Frank Baldauf

Der Glashütter Abwasserentsorgungsbetrieb bekommt einen neuen Leiter. Wie Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung informierte, wird Kay Walter aus dem Rabenauer Ortsteil Spechtritz die frei werdende Stelle besetzen. Er werde am 1. Dezember beginnen und sich von der bisherigen Leiterin Antje Reichel einarbeiten lassen. Frau Reichel geht zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch, um in Pirna Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Südsachsen zu werden. Laut Dreßler ist Kay Walter mit dem Abwasserbetrieb vertraut. Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit – er arbeitete bei einem Ingenieurbüro – habe er auch Projekte des Eigentriebes betreut.

Neu besetzt wird auch eine Stelle im Bauhof. Hier wird Daniel Schönig aus Luchau seine Arbeit aufnehmen. Der Elektriker, der auch Mitglied der Feuerwehr ist, ersetzt einen Mitarbeiter, der zu einer Berufsfeuerwehr gewechselt ist. Zudem wird Glashütte eine weitere Erzieherin und eine pädagogische Assistenzkraft einstellen. Diese Mitarbeiter kommen aus Hausdorf beziehungsweise Oberfrauendorf. (SZ/mb)

