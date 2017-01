Rathaus befürchtet Schmelzwasserstau Anwohner sollen rechtzeitig für Wasserablauf sorgen, die Gullys säubern.

Ein Straßenablauf in Meißen © Symbolfoto/dpa

Mit einem Hinweis zum Winterdienst bei einsetzendem Tauwetter wendet sich die Stadtverwaltung an Grundstückseigentümer. So teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit: „Ab Wochenmitte sagt der Deutsche Wetterdienst für Sachsen leichtes Tauwetter voraus. Die Stadt bittet deshalb Grundstückseigentümer, die Abflussrinnen und Gullys vom Schnee freizuräumen, damit das Tauwasser abfließen kann.“ Dies sei auch in Paragraf 9 der Straßenreinigungssatzung der Stadt festgelegt.

Ebenso sollen Split- und Sandreste entsorgt und nicht in die Abflussrinnen gekehrt werden. Sind die Schnittgerinne nicht frei, staut sich bei Tauwetter das Wasser, und es bilden sich große Pfützen, so dass beim nächsten vorbeifahrenden Auto leicht die Passanten vom Wasser in Mitleidenschaft gezogen werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei Eisregen und überfrierender Glätte kam der städtische Bauhof am Dienstagmorgen selbst nicht hinterher. Vor allem die Kopfsteinpflaster-Passagen der Altstadt verwandelten sich in gefährliche Rutschpisten. Gleiches galt für einige Nebenstraßen und Fußwege. (SZ/mhe)

